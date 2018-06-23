    Сборная Германии обыграла шведов в Сочи

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина
    Сборная Германии обыграла шведов в Сочи

    Сборная Германии обыграла шведов в Сочи

    Сборная Германии обыграла шведов в Сочи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина

    • Футболисты сборной Германии по футболу одержали победу над командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:1.

    Встреча группы F прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Счет в матче на 32-й минуте открыл нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен. Уже на 48-й минуте Марко Ройс сравнял счет. А на 95-й минуте мяч в ворота соперника отправил немецкий полузащитник Тони Кроос.

    Эта победа стала для сборной Германии первой на турнире. В их активе три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы также заработали на сегодняшний день три балла и занимают третье место, уступив немцам из-за результата в очной встрече. Сборная Южной Кореи очков не набрала.

    27 июня сборная Швеции проведет игру с командой Мексики в Екатеринбурге, а футболисты сборной Германии встретятся с командой Южной Кореи.
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