Сборная Германии обыграла шведов в Сочи

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Встреча группы F прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Счет в матче на 32-й минуте открыл нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен. Уже на 48-й минуте Марко Ройс сравнял счет. А на 95-й минуте мяч в ворота соперника отправил немецкий полузащитник Тони Кроос.Эта победа стала для сборной Германии первой на турнире. В их активе три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы также заработали на сегодняшний день три балла и занимают третье место, уступив немцам из-за результата в очной встрече. Сборная Южной Кореи очков не набрала.27 июня сборная Швеции проведет игру с командой Мексики в Екатеринбурге, а футболисты сборной Германии встретятся с командой Южной Кореи.