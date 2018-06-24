Трамп оценил потенциал КНДР

КНДР имеет огромный потенциал, в том числе и с точки зрения ее месторасположения. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на форуме в
Лаc-Вегасе.
Дональд Трамп, президент США: «С точки зрения месторасположения, у Северной Кореи имеется огромный потенциал. Председатель Ким Чен Ын это видит, и много великих вещей произойдет».
Он также отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является «великим переговорщиком», передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «У меня очень хорошие отношения (с ким Чен Ыном, — прим. ред, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он — умный, жесткий, великий переговорщик. Он видит великое будущее для Северной Кореи».
Напомним, 12 июня Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. По итогам был подписан совместный документ, подтверждающий готовность обеих стран начать «перезагрузку» отношения. Также США обещали предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.
Он также отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является «великим переговорщиком», передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «У меня очень хорошие отношения (с ким Чен Ыном, — прим. ред, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он — умный, жесткий, великий переговорщик. Он видит великое будущее для Северной Кореи».
Напомним, 12 июня Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. По итогам был подписан совместный документ, подтверждающий готовность обеих стран начать «перезагрузку» отношения. Также США обещали предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.
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