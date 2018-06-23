В Кремле ответили на слова госсекретаря США о возможной скорой встрече Путина и Трампа

Госсекретарь США Майкл Помпео высказал мнение, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в не столь отдаленном будущем. Его слова прокомментировали в Кремле.
Помпео предполагает, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов может пройти вскоре после визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона, передает РИА Новости.
Майкл Помпео: «Я знаю, что посол Болтон планирует отправиться в Москву в воскресенье или понедельник. Он проведет встречу со своим коллегой. И я полагаю, что, вероятнее всего, президент Трамп встретится со своим российским коллегой в не столь отдаленном будущем после этого».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова госсекретаря, заявил, что российская сторона сообщит Вашингтону, когда будет готова к проведению переговоров на высшем уровне.
Дмитрий Песков: «Мы сообщим, как только будем готовы».
Сам президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным уже в июле.
Майкл Помпео: «Я знаю, что посол Болтон планирует отправиться в Москву в воскресенье или понедельник. Он проведет встречу со своим коллегой. И я полагаю, что, вероятнее всего, президент Трамп встретится со своим российским коллегой в не столь отдаленном будущем после этого».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова госсекретаря, заявил, что российская сторона сообщит Вашингтону, когда будет готова к проведению переговоров на высшем уровне.
Дмитрий Песков: «Мы сообщим, как только будем готовы».
Сам президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным уже в июле.
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