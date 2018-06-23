    Экс-депутат Рады призвала бить «ногой в челюсть» русскоговорящих украинцев

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    Экс-депутат Рады призвала бить «ногой в челюсть» русскоговорящих украинцев

    <nobr>Экс-депутат</nobr> Рады призвала бить «ногой в челюсть» русскоговорящих украинцев

    Скандально известная Ирина Фарион, бывший депутат Рады, выступила с агрессивным призывом.

    Экс-депутат Рады от фракции «Свобода», языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион призвала ломать челюсти украинцам, говорящим на русском. Так она прокомментировала скандал в Мариуполе, где охрана кафе избила пограничника за просьбу дать меню на украинском языке.

    Ирина Фарион: «Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому „москворотому“, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ».

    Коли б українці просто ногою мастили в щелепу кожному москворотому, то війна би стала перемогою давно. А так поки наших б’ють. А дуже сильно маємо бити МИ.

    Опубликовано Іриной Фаріон Понедельник, 18 июня 2018 г.


    Потасовка в кафе RedCups RDCP Lounge произошла несколько дней назад. По свидетельствам очевидцев, пограничник был нетрезв и полез в драку. По делу задержаны охранники, которые проходили в кафе стажировку.

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