Экс-депутат Рады призвала бить «ногой в челюсть» русскоговорящих украинцев

Скандально известная Ирина Фарион, бывший депутат Рады, выступила с агрессивным призывом.
Экс-депутат Рады от фракции «Свобода», языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион призвала ломать челюсти украинцам, говорящим на русском. Так она прокомментировала скандал в Мариуполе, где охрана кафе избила пограничника за просьбу дать меню на украинском языке.
Ирина Фарион: «Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому „москворотому“, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ».
Потасовка в кафе RedCups RDCP Lounge произошла несколько дней назад. По свидетельствам очевидцев, пограничник был нетрезв и полез в драку. По делу задержаны охранники, которые проходили в кафе стажировку.
Ирина Фарион: «Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому „москворотому“, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ».
Коли б українці просто ногою мастили в щелепу кожному москворотому, то війна би стала перемогою давно. А так поки наших б’ють. А дуже сильно маємо бити МИ.Опубликовано Іриной Фаріон Понедельник, 18 июня 2018 г.
Потасовка в кафе RedCups RDCP Lounge произошла несколько дней назад. По свидетельствам очевидцев, пограничник был нетрезв и полез в драку. По делу задержаны охранники, которые проходили в кафе стажировку.
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