    В кафе на Украине подполковнику сломали челюсть из-за меню на русском языке

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    В кафе на Украине подполковнику сломали челюсть из-за меню на русском языке

    В кафе на Украине подполковнику сломали челюсть <nobr>из-за</nobr> меню на русском языке

    В кафе-баре Мариуполя подполковник Государственной пограничной службы подрался с охраной из-за меню на русском языке.

    Как сообщила замглавы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, военный вместе с друзьями пришел в кафе и попросил меню на украинском языке. После этого охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, по этому инциденту продолжается служебное расследование.

    Олег Слободян: «Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве».

    В то же время свидетели случившегося отметили, что мужчины приехали в заведение «уже будучи хорошо выпившими».

    Очевидец: «Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок».

    По словам очевидцев, посетители не унимались и уже на улице началась драка.

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