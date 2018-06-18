В кафе на Украине подполковнику сломали челюсть из-за меню на русском языке

В
кафе-баре Мариуполя подполковник Государственной пограничной службы подрался с охраной из-за меню на русском языке.
Как сообщила замглавы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, военный вместе с друзьями пришел в кафе и попросил меню на украинском языке. После этого охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, по этому инциденту продолжается служебное расследование.
Олег Слободян: «Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве».
В то же время свидетели случившегося отметили, что мужчины приехали в заведение «уже будучи хорошо выпившими».
Очевидец: «Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок».
По словам очевидцев, посетители не унимались и уже на улице началась драка.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, по этому инциденту продолжается служебное расследование.
Олег Слободян: «Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве».
В то же время свидетели случившегося отметили, что мужчины приехали в заведение «уже будучи хорошо выпившими».
Очевидец: «Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок».
По словам очевидцев, посетители не унимались и уже на улице началась драка.
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