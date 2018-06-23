В ДНР сообщили о провале наступления украинских военных на юге республики

Ополченцы ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков улучшить позиции на юге республики.
В ДНР сообщили, что ополченцы сорвали планы Киева укрепиться южнее Коминтернова (населенный пункт на юге ДНР, подконтрольный ополченцам). Около часа ночи украинские силовики выдвинулись туда двумя группами общей численностью до 15 человек. Их заметили, по ним открыли огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование республики.
Оперативное командование ДНР: «По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник».
В последнее время ситуация на юго-востоке Украины обострилась. По данным наблюдателей ОБСЕ, только за последние пару недель бойцы ВСУ открывали огонь на 70% чаще, чем еще в апреле. А разведка ЛНР выяснила, что иностранные инструкторы готовят украинских силовиков к провокациям в Донбассе.
Оперативное командование ДНР: «По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник».
В последнее время ситуация на юго-востоке Украины обострилась. По данным наблюдателей ОБСЕ, только за последние пару недель бойцы ВСУ открывали огонь на 70% чаще, чем еще в апреле. А разведка ЛНР выяснила, что иностранные инструкторы готовят украинских силовиков к провокациям в Донбассе.
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