Киевский тупик: почему Украина вновь начала атаковать республики Донбасса

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе. Якобы операция была секретной и проходила исключительно в ночное время. В самопровозглашенной Луганской народной республике эту информацию опровергают, однако, о том, что ситуация на юго-востоке Украины действительно серьезно обострилась, говорят и наблюдатели ОБСЕ.



По их данным, только за последние пару недель бойцы ВСУ открывали огонь на 70% чаще, чем еще в апреле. А разведка ЛНР выяснила, что иностранные инструкторы готовят украинских силовиков к провокациям в Донбассе.



И вот на таком фоне сегодня Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину. Об итогах переговоров российский президент рассказал на встрече с членами Совбеза. Он указал Порошенко на рост числа жертв, участившиеся случаи срыва режима тишины и вообще о выполнении минских соглашений.



Ранее политологи предсказывали начало боевых действий перед чемпионатом мира. Чтобы вынудить Россию в них вмешаться и тем самым нарваться на бойкот мундиаля. Политолог Сергей Марков тогда говорил даже о точной дате начала операции на Востоке: 6–7 июня. Но, к счастью, ошибся в своих оценках.



Сергей Марков, директор института политических исследований: «Владимир Путин на прямой линии сказал, что если будет серьезное наступление Киева на Донбассе, то это станет катастрофой для украинской государственности. То есть, если бы Киев начал наступление, то Россия признала бы ДНР и ЛНР, заключила бы с ними оборонный союз, оказала бы им содействие. И киевскому бы режиму бандеровскому настал бы полный… кирдык!»



Ну, и теперь, может, со злости, украинские военные продолжают планомерно обстреливать приграничные села. Недавно в селе Желобок взорвали последний дом последнего местного жителя.



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