Аргентина попросила Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

Аргентинские власти попросили Россию депортировать футбольных фанатов, которые устроили драку после матча сборной Аргентины с командой Хорватии в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Twitter.
Она отметила, что в данный момент удалось установить личности четверых аргентинцев, принимавших участие в драке и попросила Россию задержать их и выслать из страны.
Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины: «Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это люди, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать».
Драка произошла 21 июня после матча Аргентины с Хорватией в Нижнем Новгороде. Тогда агрессивные аргентинские болельщики напали на болельщика команды Хорватии в подтрибунном помещении стадиона. Аргентинцы повалили мужчину на пол и избивали ногами.
Напомним, в матче группы D ЧМ-2018 по футболу сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0. В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с командой Исландии. Матч пройдет 26 июня в Ростове-на-Дону. В тот же день аргентинцы сыграют с нигерийцами в Санкт-Петербурге.
Она отметила, что в данный момент удалось установить личности четверых аргентинцев, принимавших участие в драке и попросила Россию задержать их и выслать из страны.
Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины: «Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это люди, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать».
Драка произошла 21 июня после матча Аргентины с Хорватией в Нижнем Новгороде. Тогда агрессивные аргентинские болельщики напали на болельщика команды Хорватии в подтрибунном помещении стадиона. Аргентинцы повалили мужчину на пол и избивали ногами.
Напомним, в матче группы D ЧМ-2018 по футболу сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0. В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с командой Исландии. Матч пройдет 26 июня в Ростове-на-Дону. В тот же день аргентинцы сыграют с нигерийцами в Санкт-Петербурге.
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