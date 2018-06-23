    Аргентина попросила Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

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    Аргентина попросила Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

    Аргентина попросила Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

    Аргентинские власти попросили Россию депортировать футбольных фанатов, которые устроили драку после матча сборной Аргентины с командой Хорватии в Нижнем Новгороде.

    Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Twitter.

    Она отметила, что в данный момент удалось установить личности четверых аргентинцев, принимавших участие в драке и попросила Россию задержать их и выслать из страны.

    Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины: «Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это люди, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать».

    Драка произошла 21 июня после матча Аргентины с Хорватией в Нижнем Новгороде. Тогда агрессивные аргентинские болельщики напали на болельщика команды Хорватии в подтрибунном помещении стадиона. Аргентинцы повалили мужчину на пол и избивали ногами.

    Напомним, в матче группы D ЧМ-2018 по футболу сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0. В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с командой Исландии. Матч пройдет 26 июня в Ростове-на-Дону. В тот же день аргентинцы сыграют с нигерийцами в Санкт-Петербурге.

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