Проигравшая хорватам сборная Аргентины требует сменить тренера

Игроки сборной Аргентины потребовали смены тренера. Об этом сообщает аргентинский телеканал со ссылкой на национальную ассоциацию футбола. Причиной демарша спортсменов стало тяжелое поражение титулованной команды в Нижнем Новгороде. Что уж говорить про чувства южноамериканских болельщиков, добиравшихся на матч с другого конца планеты. Разочарование оказалось настолько горьким, что впору вспомнить советское название этого волжского города.
Приехавший поддержать своих соотечественников Диего Марадона в конце матча с хорватами встал на колени. Он не смог сдержать эмоций. Это тот случай, когда одна легенда аргентинского футбола так и не смогла понять другую — Лионеля Месси.
Фанаты не давали прохода своим кумирам и перед тренировкой, и перед самим матчем. Одна только мысль, что в город на Волге приедет Лионель Месси, будоражила умы не только аргентинцев. Самые внимательные смогли в автобусе сборной разглядеть своего кумира. Специально к этому мачту российские фанаты даже граффити с изображением Лионеля нарисовали.
Алексей Гурнянский, художник: «Если кому-то не удастся увидеть вживую Месси, могли бы подойти и сфотографироваться с рисунком, например. На мой взгляд, этот матч — это украшение чемпионата. Это две самых сильных команды, которые приезжают на групповом этапе».
Марьяна и Томи любимого игрока видели не раз, но они не знали до последнего, удастся ли попасть на эту игру. Как выяснил корреспондент НТВ Андрей Шамин, на этот чемпионат из Аргентины Марьяна и Томи добрались на машине 2,5 года. Они сначала доехали до Бразилии, там провели целый год, потом была Панама, Мексика, как-то переправились через Атлантику и, наконец, Европа. И все два года только в своей машине в обществе любимой собаки.
Марьяна Лаура, футбольная болельщица: «Мы открываем, когда спим. Это холодильник для 12 бутылок. И здесь у нас кухня. Еда, тарелки. We love Russia! Мы любим Россию. Мы любим людей. И здесь все так здорово!»
Этой ночью не до сна было тысячам болельщиков. За Аргентину и Хорватию болели не только представители этих стран. Игорь из хорватского Загреба ехал больше посмотреть на хороший футбол, чем на триумф своей команды, но этой ночью начал верить в чудеса.
Игорь Урошевич, футбольный болельщик из Хорватии: «Это невероятно. Этого никто не ожидал. Я думаю, это чудо, это какое то чудо! Это Месси, это он нам помог. Это все он! Мы очень счастливы. Невероятно, просто невероятно!»
Сразу после матча, как только зрители покинули стадион и фан-зоны, весь центр Нижнего Новгорода тут же превратился в огромную пешеходную зону, где, кажется, роковые для Аргентины 3:0 уже малого кого интересовали.
Происходящее было похоже на Новый год или какой-то международный праздник, но не на победу одних и поражение других. Хотя больше радуются, конечно, те, кто в красном. Болельщики Аргентины и Хорватии буквально плечом к плечу стояли на одной улице, болели каждый за своих.
Исход группы решится в ближайших мачтах. Хорватия свое место в плеф-офф уже отвоевала, а шансы Аргентины после этого разгрома на Волге теперь равны практически нулю. Только чудо теперь может спасти Лионеля Месси и его команду.
Фанаты не давали прохода своим кумирам и перед тренировкой, и перед самим матчем. Одна только мысль, что в город на Волге приедет Лионель Месси, будоражила умы не только аргентинцев. Самые внимательные смогли в автобусе сборной разглядеть своего кумира. Специально к этому мачту российские фанаты даже граффити с изображением Лионеля нарисовали.
Алексей Гурнянский, художник: «Если кому-то не удастся увидеть вживую Месси, могли бы подойти и сфотографироваться с рисунком, например. На мой взгляд, этот матч — это украшение чемпионата. Это две самых сильных команды, которые приезжают на групповом этапе».
Марьяна и Томи любимого игрока видели не раз, но они не знали до последнего, удастся ли попасть на эту игру. Как выяснил корреспондент НТВ Андрей Шамин, на этот чемпионат из Аргентины Марьяна и Томи добрались на машине 2,5 года. Они сначала доехали до Бразилии, там провели целый год, потом была Панама, Мексика, как-то переправились через Атлантику и, наконец, Европа. И все два года только в своей машине в обществе любимой собаки.
Марьяна Лаура, футбольная болельщица: «Мы открываем, когда спим. Это холодильник для 12 бутылок. И здесь у нас кухня. Еда, тарелки. We love Russia! Мы любим Россию. Мы любим людей. И здесь все так здорово!»
Этой ночью не до сна было тысячам болельщиков. За Аргентину и Хорватию болели не только представители этих стран. Игорь из хорватского Загреба ехал больше посмотреть на хороший футбол, чем на триумф своей команды, но этой ночью начал верить в чудеса.
Игорь Урошевич, футбольный болельщик из Хорватии: «Это невероятно. Этого никто не ожидал. Я думаю, это чудо, это какое то чудо! Это Месси, это он нам помог. Это все он! Мы очень счастливы. Невероятно, просто невероятно!»
Сразу после матча, как только зрители покинули стадион и фан-зоны, весь центр Нижнего Новгорода тут же превратился в огромную пешеходную зону, где, кажется, роковые для Аргентины 3:0 уже малого кого интересовали.
Происходящее было похоже на Новый год или какой-то международный праздник, но не на победу одних и поражение других. Хотя больше радуются, конечно, те, кто в красном. Болельщики Аргентины и Хорватии буквально плечом к плечу стояли на одной улице, болели каждый за своих.
Исход группы решится в ближайших мачтах. Хорватия свое место в плеф-офф уже отвоевала, а шансы Аргентины после этого разгрома на Волге теперь равны практически нулю. Только чудо теперь может спасти Лионеля Месси и его команду.
⚽️ Аргентина всё. Месси всухую проиграл хорватам. 0:3.Опубликовано НТВ Четверг, 21 июня 2018 г.
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