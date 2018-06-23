США приостановили часть военных учений с Южной Кореей

В Пентагоне сообщили о приостановке на неопределенный срок некоторых совместных военных учений с Южной Кореей.
Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. По ее словам, учения приостановлены для реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре.
Дана Уайт, пресс-секретарь Пентагона: «В поддержку осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в координации с нашим союзником — Республикой Кореей, министр Джеймс Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения».
В числе приостановленных — Freedom Guardian и еще два учения в рамках программы обмена для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца.
Уайт добавила, что приостановка учений также поспособствует предстоящим переговорам госсекретаря Майка Помпео с представителями правительства КНДР. Дальнейшие решения, отметила Уайт, будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея продуктивные переговоры в духе доброй воли.
Напомним, после встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В свою очередь Трамп обещал остановить военные учения с Южной Кореей.
Дана Уайт, пресс-секретарь Пентагона: «В поддержку осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в координации с нашим союзником — Республикой Кореей, министр Джеймс Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения».
В числе приостановленных — Freedom Guardian и еще два учения в рамках программы обмена для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца.
Уайт добавила, что приостановка учений также поспособствует предстоящим переговорам госсекретаря Майка Помпео с представителями правительства КНДР. Дальнейшие решения, отметила Уайт, будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея продуктивные переговоры в духе доброй воли.
Напомним, после встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В свою очередь Трамп обещал остановить военные учения с Южной Кореей.
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