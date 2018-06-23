    США приостановили часть военных учений с Южной Кореей

    комментировать

    США приостановили часть военных учений с Южной Кореей

    США приостановили часть военных учений с Южной Кореей

    В Пентагоне сообщили о приостановке на неопределенный срок некоторых совместных военных учений с Южной Кореей.

    Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. По ее словам, учения приостановлены для реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре.

    Дана Уайт, пресс-секретарь Пентагона: «В поддержку осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в координации с нашим союзником — Республикой Кореей, министр Джеймс Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения».

    В числе приостановленных — Freedom Guardian и еще два учения в рамках программы обмена для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца.

    Уайт добавила, что приостановка учений также поспособствует предстоящим переговорам госсекретаря Майка Помпео с представителями правительства КНДР. Дальнейшие решения, отметила Уайт, будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея продуктивные переговоры в духе доброй воли.

    Напомним, после встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В свою очередь Трамп обещал остановить военные учения с Южной Кореей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru