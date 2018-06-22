Жительница Белоруссии нашла в упаковке с курицей человеческий палец

Жуткую находку в упаковке с куриными субпродуктами сделала жительница Гродненской области Белоруссии.
Женщина приобрела упаковку куриных шеек, достала их из морозилки и оставила на кухне, чтобы они разморозились. Однако, когда лед растаял, жительница Белоруссии испытала настоящий шок — среди куриных шеек лежал человеческий палец с ногтем.
Покупательница обратилась в милицию, а стражи порядка выяснили, чей палец она нашла. Оказалось, что похожую травму получил сотрудник птицефабрики в Минской области.
По факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что палец попал в упаковку из-за несчастного случая на производстве. По неофициальным данным, у пострадавшего работника фабрики отсутствовали фаланги на нескольких пальцах, сообщает белорусский портал TUT.BY.
Покупательница обратилась в милицию, а стражи порядка выяснили, чей палец она нашла. Оказалось, что похожую травму получил сотрудник птицефабрики в Минской области.
По факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что палец попал в упаковку из-за несчастного случая на производстве. По неофициальным данным, у пострадавшего работника фабрики отсутствовали фаланги на нескольких пальцах, сообщает белорусский портал TUT.BY.
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