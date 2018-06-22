    Беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые доехал от Москвы до Казани

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    • Фото: Яндекс.Такси / youtube.com
    Беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые доехал от Москвы до Казани

    Беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые доехал от Москвы до Казани

    Беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые доехал от Москвы до Казани
  • Фото: Яндекс.Такси / youtube.com

    • Беспилотный автомобиль «Яндекса» совершил первую самостоятельную поездку на длинную дистанцию.

    Беспилотный автомобиль компании «Яндекс.Такси» совершил первую самостоятельную поездку на длинную дистанцию. Автомобиль преодолел 789 километров пути из Москвы в Казань. Видео путешествия было размещено сегодня на канале «Яндекс.Такси» в YouTube.

    Как уточнили в пресс-службе компании, вся поездка заняла 11 часов. В кресле водителя сидел испытатель, однако его помощь почти не понадобилась: 99% пути машина проехала в режиме автопилота. Было сделано несколько остановок на заправках.

    В компании добавили, что это первое испытание автомобиля на настоящей загородной трассе в разных дорожных и погодных условиях: автомобиль ехал и днем, и ночью, в ясную погоду и в дождь. До сих пор испытания проводились на специальных полигонах и в московском районе Хамовники, где находится офис «Яндекса».

    Беспилотные автомобили и такси уже ездят в десятках городов по всему миру. Российские Минпромторг и МВД разрабатывают соответствующие правовые нормы для водителей.

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