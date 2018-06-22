Беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые доехал от Москвы до Казани

Беспилотный автомобиль «Яндекса» совершил первую самостоятельную поездку на длинную дистанцию.
Беспилотный автомобиль компании «Яндекс.Такси» совершил первую самостоятельную поездку на длинную дистанцию. Автомобиль преодолел 789 километров пути из Москвы в Казань. Видео путешествия было размещено сегодня на канале «Яндекс.Такси» в YouTube.
Как уточнили в пресс-службе компании, вся поездка заняла 11 часов. В кресле водителя сидел испытатель, однако его помощь почти не понадобилась: 99% пути машина проехала в режиме автопилота. Было сделано несколько остановок на заправках.
В компании добавили, что это первое испытание автомобиля на настоящей загородной трассе в разных дорожных и погодных условиях: автомобиль ехал и днем, и ночью, в ясную погоду и в дождь. До сих пор испытания проводились на специальных полигонах и в московском районе Хамовники, где находится офис «Яндекса».
Беспилотные автомобили и такси уже ездят в десятках городов по всему миру. Российские Минпромторг и МВД разрабатывают соответствующие правовые нормы для водителей.
Как уточнили в пресс-службе компании, вся поездка заняла 11 часов. В кресле водителя сидел испытатель, однако его помощь почти не понадобилась: 99% пути машина проехала в режиме автопилота. Было сделано несколько остановок на заправках.
В компании добавили, что это первое испытание автомобиля на настоящей загородной трассе в разных дорожных и погодных условиях: автомобиль ехал и днем, и ночью, в ясную погоду и в дождь. До сих пор испытания проводились на специальных полигонах и в московском районе Хамовники, где находится офис «Яндекса».
Беспилотные автомобили и такси уже ездят в десятках городов по всему миру. Российские Минпромторг и МВД разрабатывают соответствующие правовые нормы для водителей.
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