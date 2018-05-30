Первая отечественная «умная» колонка: как разработка изменит повседневную жизнь

Российские программисты решили составить конкуренцию мировым производителям гаджетов. Совсем скоро рынок так называемых умных колонок, на котором пока доминируют американские компании, пополнится новым брендом. Пользователям станет доступен интеллектуальный домашний помощник, для которого русский язык — родной.
Приходишь, например, после работы уставший настолько, что даже лень идти за пультом, и говоришь: «Алиса, включи телеканал НТВ». И вот, пожалуйста, — в эфире новости.
Это первая в нашей стране «умная» колонка, которая полностью спроектирована в России. Ставит музыку, включает фильмы, а если надо — сама их вам подбирает. Встроенный ассистент распознает голос на расстоянии до 10 метров. Можно менять громкость голосовыми командами, ставить паузу, перематывать.
Через несколько лет, обещают разработчики, устройство будет выполнять функции «умного дома». Голосовой помощник учится выключать утюг, запускать стиральную машину и регулировать в квартире свет. Но в отличие от западных аналогов такая колонка куда доступнее. Первая версия будет стоить чуть меньше 10 тысяч рублей.
Константин Круглов, директор по экспериментальным продуктам «Яндекса»: «Мы думаем о том, чтобы двигаться в сторону дешевого „умного дома“. Те решения, которые сейчас доступны в России, они слишком дорого стоят для оснащения типовой квартиры. Мы видим, что есть эта ниша, думаем в эту сторону идти».
А пока прийти к вам может, например, курьер. Сервис уже сотрудничает с некоторыми кафе.
Еще один сюрприз от российской компании: беспилотный автомобиль. В прошлом году технологию показали президенту. Сейчас систему доработали, и машины уже готовы выехать на дороги России. Аналогичные ездят в 55 городах по всему миру, пусть и с условием: рядом должен сидеть водитель. Российские Минпромторг и МВД разрабатывают соответствующие правовые нормы.
Это тот случай, когда для того, чтобы сесть за руль, во-первых, не нужны права, во-вторых, поездка — как в обычном такси. Единственное правило — нужно обязательно пристегнуться. В остальном машина едет сама, нужно только довериться компьютеру.
Разработчики уверены: уже через семь лет подобные технологии не просто станут настоящим, а перестанут удивлять так же, как однажды нас перестали удивлять смартфоны.
Это первая в нашей стране «умная» колонка, которая полностью спроектирована в России. Ставит музыку, включает фильмы, а если надо — сама их вам подбирает. Встроенный ассистент распознает голос на расстоянии до 10 метров. Можно менять громкость голосовыми командами, ставить паузу, перематывать.
Через несколько лет, обещают разработчики, устройство будет выполнять функции «умного дома». Голосовой помощник учится выключать утюг, запускать стиральную машину и регулировать в квартире свет. Но в отличие от западных аналогов такая колонка куда доступнее. Первая версия будет стоить чуть меньше 10 тысяч рублей.
Константин Круглов, директор по экспериментальным продуктам «Яндекса»: «Мы думаем о том, чтобы двигаться в сторону дешевого „умного дома“. Те решения, которые сейчас доступны в России, они слишком дорого стоят для оснащения типовой квартиры. Мы видим, что есть эта ниша, думаем в эту сторону идти».
А пока прийти к вам может, например, курьер. Сервис уже сотрудничает с некоторыми кафе.
Еще один сюрприз от российской компании: беспилотный автомобиль. В прошлом году технологию показали президенту. Сейчас систему доработали, и машины уже готовы выехать на дороги России. Аналогичные ездят в 55 городах по всему миру, пусть и с условием: рядом должен сидеть водитель. Российские Минпромторг и МВД разрабатывают соответствующие правовые нормы.
Это тот случай, когда для того, чтобы сесть за руль, во-первых, не нужны права, во-вторых, поездка — как в обычном такси. Единственное правило — нужно обязательно пристегнуться. В остальном машина едет сама, нужно только довериться компьютеру.
Разработчики уверены: уже через семь лет подобные технологии не просто станут настоящим, а перестанут удивлять так же, как однажды нас перестали удивлять смартфоны.
Яндекс представил свою станцию со встроенным голосовым помощником «Алиса», которая проигрывает музыку, находит и показывает кино. Цена мультимедиа-платформы 9990 рублей. Купить ее можно будет летом.Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.
Комментарии