«Яндекс» представил говорящую мультимедиа-платформу для дома

Яндекс представил свою станцию со встроенным голосовым помощником «Алиса», которая проигрывает музыку, находит и показывает кино. Цена мультимедиа-платформы 9990 рублей. Купить ее можно будет летом. Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.

Новинка представляет собой небольшую колонку и называется «Яндекс.Станция». Для приема голосовых команд она снабжена семи чувствительными микрофонами. Колонка играет музыку, пользователь может попросить «Алису» поставить трек, изменить громкость, перемотать и выполнить другие команды. Если станцию подключить к телевизору — можно смотреть кино и сериалы из онлайн-видеосервисов. Кроме того, приставка может помогать и в повседневных делах, выполняя функции смартфона: с ее помощью можно завести будильник, узнать последние новости, прогноз погоды и ситуацию на дорогах.Внутри колонки есть вуфер и два радиатора для глубоких басов и два твитера для высоких частот. Станция «выдает честные 50 ватт», говорят разработчики. В колонке имеется доступ к музыкальным сервисам «Яндекса».Купить «Яндекс.Станцию» можно будет уже этим летом. Станция будет доступна в трех цветах по цене 9999 рублей, в комплекте с колонкой идет подписка на различные стриминговые медиасервисы.