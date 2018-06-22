Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане выросло до 10

При взрыве газа в жилом доме в Заинске пострадали 10 человек, один из них умер в больнице.
Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Заинске выросло до 10 человек, соощили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана.
Пресс-служба Минздрава Татарстана: «Пострадали 10 человек от взрыва, госпитализированы из них восемь человек. У двоих ситуационный стресс, они в удовлетворительном состоянии. Один из госпитализированных погиб. Двое, включая ребенка в крайне тяжелом состоянии, пять человек в средней степени».
Ранее сообщалось о восьми раненых. В МЧС РФ также сообщали, что из дома были эвакуированы 16 человек. Связь со всеми жильцами уже установлена. Здание оцеплено, поврежденную часть сейчас обследуют спасатели с кинологами.
Взрыв газового баллона в Заинске произошел в одной из квартир пятиэтажки во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Угрозы обрушения нет. По данным полиции, мужчина, умерший в больнице от ран, был одним из рабочих.
Пресс-служба Минздрава Татарстана: «Пострадали 10 человек от взрыва, госпитализированы из них восемь человек. У двоих ситуационный стресс, они в удовлетворительном состоянии. Один из госпитализированных погиб. Двое, включая ребенка в крайне тяжелом состоянии, пять человек в средней степени».
Ранее сообщалось о восьми раненых. В МЧС РФ также сообщали, что из дома были эвакуированы 16 человек. Связь со всеми жильцами уже установлена. Здание оцеплено, поврежденную часть сейчас обследуют спасатели с кинологами.
Взрыв газового баллона в Заинске произошел в одной из квартир пятиэтажки во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Угрозы обрушения нет. По данным полиции, мужчина, умерший в больнице от ран, был одним из рабочих.
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