    Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане выросло до 10

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    • Фото: МЧС Татарстана
    Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане выросло до 10

    Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане выросло до 10

    Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане выросло до 10
  • Фото: МЧС Татарстана

    • При взрыве газа в жилом доме в Заинске пострадали 10 человек, один из них умер в больнице.

    Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Заинске выросло до 10 человек, соощили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана.

    Пресс-служба Минздрава Татарстана: «Пострадали 10 человек от взрыва, госпитализированы из них восемь человек. У двоих ситуационный стресс, они в удовлетворительном состоянии. Один из госпитализированных погиб. Двое, включая ребенка в крайне тяжелом состоянии, пять человек в средней степени».

    смотретьВ Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки
    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки
    Ранее сообщалось о восьми раненых. В МЧС РФ также сообщали, что из дома были эвакуированы 16 человек. Связь со всеми жильцами уже установлена. Здание оцеплено, поврежденную часть сейчас обследуют спасатели с кинологами.

    Взрыв газового баллона в Заинске произошел в одной из квартир пятиэтажки во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Угрозы обрушения нет. По данным полиции, мужчина, умерший в больнице от ран, был одним из рабочих.

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