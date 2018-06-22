В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки

Спасатели проводят
поисково-спасательную операцию на месте взрыва газа в Заинске.
После взрыва были госпитализированы семь человек. Двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, а пятеро — средней.
Кроме того, под обломками обрушившейся пятиэтажки обнаружили одного человека. Сейчас специалисты освобождают его. Всего же были спасены три человека, в том числе один — по автолестнице, сообщает ТАСС
Напомним, сегодня взрыв прогремел в одном из жилых домов города Заинска. По предварительным данным, в трехкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже, взорвался газовый баллон, когда рабочие делали натяжные потолки. В результате были повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Дом частично обрушилась.
Из здания эвакуировали 16 человек, для них подготовили пункт временного размещения. В готовность приведен вертолет Ми-8, с помощью которого пострадавших можно доставить в Казань.
Кроме того, под обломками обрушившейся пятиэтажки обнаружили одного человека. Сейчас специалисты освобождают его. Всего же были спасены три человека, в том числе один — по автолестнице, сообщает ТАСС
Напомним, сегодня взрыв прогремел в одном из жилых домов города Заинска. По предварительным данным, в трехкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже, взорвался газовый баллон, когда рабочие делали натяжные потолки. В результате были повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Дом частично обрушилась.
Из здания эвакуировали 16 человек, для них подготовили пункт временного размещения. В готовность приведен вертолет Ми-8, с помощью которого пострадавших можно доставить в Казань.
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