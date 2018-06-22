    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки. Татарстан, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки

    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки

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    • Фото: novostiprokazan / vk.com
    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки

    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки

    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки
    • Фото: novostiprokazan / vk.com

      • Спасатели проводят поисково-спасательную операцию на месте взрыва газа в Заинске.

      После взрыва были госпитализированы семь человек. Двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, а пятеро — средней.

      Кроме того, под обломками обрушившейся пятиэтажки обнаружили одного человека. Сейчас специалисты освобождают его. Всего же были спасены три человека, в том числе один — по автолестнице, сообщает ТАСС

      Напомним, сегодня взрыв прогремел в одном из жилых домов города Заинска. По предварительным данным, в трехкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже, взорвался газовый баллон, когда рабочие делали натяжные потолки. В результате были повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Дом частично обрушилась.

      Из здания эвакуировали 16 человек, для них подготовили пункт временного размещения. В готовность приведен вертолет Ми-8, с помощью которого пострадавших можно доставить в Казань.

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