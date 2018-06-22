В Татарстане взрыв газа разрушил два этажа пятиэтажки

Четверо человек, в том числе ребенок пострадали после взрыва баллона в доме в Татарстане.
ЧП произошло в жилом доме в городе Заинск. По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Состояние двоих из них, включая ребенка 13 лет, оценивается как тяжелое. Остальных как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в территориальном подразделении медицины катастроф.
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще два человека.
Взрыв, по данным МЧС, прогремел в одной из квартир во время ремонтных работ, когда рабочие монтировали натяжной потолок. В результате разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще два человека.
Взрыв, по данным МЧС, прогремел в одной из квартир во время ремонтных работ, когда рабочие монтировали натяжной потолок. В результате разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.
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