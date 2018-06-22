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    В Татарстане взрыв газа разрушил два этажа пятиэтажки

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    • Фото: novostiprokazan / vk.com
    В Татарстане взрыв газа разрушил два этажа пятиэтажки

    В Татарстане взрыв газа разрушил два этажа пятиэтажки

    В Татарстане взрыв газа разрушил два этажа пятиэтажки
  • Фото: novostiprokazan / vk.com

    • Четверо человек, в том числе ребенок пострадали после взрыва баллона в доме в Татарстане.

    ЧП произошло в жилом доме в городе Заинск. По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Состояние двоих из них, включая ребенка 13 лет, оценивается как тяжелое. Остальных как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в территориальном подразделении медицины катастроф.

    По предварительной информации, под завалами могут находиться еще два человека.

    Взрыв, по данным МЧС, прогремел в одной из квартир во время ремонтных работ, когда рабочие монтировали натяжной потолок. В результате разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

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