Бразильцы вырвали победу в матче с Коста-Рикой

Бразильские футболисты на последних минутах добыли победу в матче с
Коста-Рикой.
Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 2:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.
Первый гол в этом матче был забит только в компенсированное ко второму тайму время — точный удар нанес Филиппе Коутиньо. А уже за несколько секунд до финального свистка свой гол забил Неймар, который не смог сдержать слез после окончания матча.
Отметим, что на 79-й минуте судья сначала принял решение назначить пенальти в ворота Коста-Рики, однако потом воспользовался системой видеопомощи арбитрам и понял, что на самом деле нарушения правил не было.
Теперь бразильцы, которые в первом матче поделили очки с командой Швейцарии, лидируют в группе E с 4 баллами. Команда Коста-Рики чемпионат мира покидает.
Отметим, что соперники бразильцев по группе — швейцарцы и сербы — проведут свой матч сегодня позднее.
Первый гол в этом матче был забит только в компенсированное ко второму тайму время — точный удар нанес Филиппе Коутиньо. А уже за несколько секунд до финального свистка свой гол забил Неймар, который не смог сдержать слез после окончания матча.
Отметим, что на 79-й минуте судья сначала принял решение назначить пенальти в ворота Коста-Рики, однако потом воспользовался системой видеопомощи арбитрам и понял, что на самом деле нарушения правил не было.
Теперь бразильцы, которые в первом матче поделили очки с командой Швейцарии, лидируют в группе E с 4 баллами. Команда Коста-Рики чемпионат мира покидает.
Отметим, что соперники бразильцев по группе — швейцарцы и сербы — проведут свой матч сегодня позднее.
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