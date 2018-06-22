    Бразильцы вырвали победу в матче с Коста-Рикой

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Бразильцы вырвали победу в матче с <nobr>Коста-Рикой</nobr>

    Бразильцы вырвали победу в матче с Коста-Рикой

    Бразильцы вырвали победу в матче с <nobr>Коста-Рикой</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Бразильские футболисты на последних минутах добыли победу в матче с Коста-Рикой.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 2:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.

    Первый гол в этом матче был забит только в компенсированное ко второму тайму время — точный удар нанес Филиппе Коутиньо. А уже за несколько секунд до финального свистка свой гол забил Неймар, который не смог сдержать слез после окончания матча.

    Отметим, что на 79-й минуте судья сначала принял решение назначить пенальти в ворота Коста-Рики, однако потом воспользовался системой видеопомощи арбитрам и понял, что на самом деле нарушения правил не было.

    Теперь бразильцы, которые в первом матче поделили очки с командой Швейцарии, лидируют в группе E с 4 баллами. Команда Коста-Рики чемпионат мира покидает.

    Отметим, что соперники бразильцев по группе — швейцарцы и сербы — проведут свой матч сегодня позднее.

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