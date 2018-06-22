Новую организацию экспортеров нефти могут создать Москва и Эр-Рияд

Россия и Саудовская Аравия могут создать новую организацию экспортеров нефти.
Создание альтернативной ОПЕК сейчас обсуждают в Вене. По информации Bloomberg, лидерами будут Россия и Саудовская Аравия. Это выгодно крупным поставщикам нефти, то есть и России.
Как сообщает издание, появление альтернативной ОПЕК означало бы сейсмический сдвиг на мировом рынке углеводородов. В новой организации принципы управления будут не такие, как в ОПЕК, — у крупных производителей, таких, как наша страна, и саудовцев появится больший вес при принятии решений. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак.
Сегодня-завтра будет принято окончательное решение. За наращивание объемов выступают Россия и Саудовская Аравия. После сокращения добычи в Венесуэле и введения санкций против Ирана может образоваться дефицит на рынке, его нужно будет закрывать. Но инициативу не поддерживают Ирак, Иран и Венесуэла. Если решение примут, они, скорее всего, потеряют свою долю на рынке, в то время как при недостатке они могут оказаться в плюсе из-за роста цен.
Принципиальное согласие все же достигнуто. И наиболее вероятный вариант — первоначальный, то есть увеличение квоты на 1 миллион баррелей в сутки. Но фактический рост добычи при этом составит всего 600 тысяч баррелей.
Как сообщает издание, появление альтернативной ОПЕК означало бы сейсмический сдвиг на мировом рынке углеводородов. В новой организации принципы управления будут не такие, как в ОПЕК, — у крупных производителей, таких, как наша страна, и саудовцев появится больший вес при принятии решений. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак.
Сегодня-завтра будет принято окончательное решение. За наращивание объемов выступают Россия и Саудовская Аравия. После сокращения добычи в Венесуэле и введения санкций против Ирана может образоваться дефицит на рынке, его нужно будет закрывать. Но инициативу не поддерживают Ирак, Иран и Венесуэла. Если решение примут, они, скорее всего, потеряют свою долю на рынке, в то время как при недостатке они могут оказаться в плюсе из-за роста цен.
Принципиальное согласие все же достигнуто. И наиболее вероятный вариант — первоначальный, то есть увеличение квоты на 1 миллион баррелей в сутки. Но фактический рост добычи при этом составит всего 600 тысяч баррелей.
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