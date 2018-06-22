    ОПЕК+ призвал увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки

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    ОПЕК+ призвал увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки

    ОПЕК+ призвал увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал альянс увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

    Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак после заседания комитета в Вене.

    Александр Новак: «Решением будет рекомендация ОПЕК и неОПЕК рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки».

    По словам Новака, решение ОПЕК о корректировке квот может быть принято и без учета голосов некоторых членов картеля, передает ТАСС.

    Между тем, по данным «Интерфакс», министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил журналистам, что комитет рассчитывает на увеличение добычи уже с 1 июля и до конца 2018 года. При этом Ирак выступал за отсрочку этого решения на три месяца, но комитет такое предложение не поддержал.

    Предложение комитета будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу и на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу.

    Напомним, в 2016 году страны ОПЕК и присоединившиеся к соглашению государства (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн барреллей в сутки. Соглашение продлевалось до конца 2018 года, но из-за снижение добычи в Венесуэле запланированных показателей удалось достичь раньше срока.

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