ОПЕК+ призвал увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал альянс увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак после заседания комитета в Вене.
Александр Новак: «Решением будет рекомендация ОПЕК и неОПЕК рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки».
По словам Новака, решение ОПЕК о корректировке квот может быть принято и без учета голосов некоторых членов картеля, передает ТАСС.
Между тем, по данным «Интерфакс», министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил журналистам, что комитет рассчитывает на увеличение добычи уже с 1 июля и до конца 2018 года. При этом Ирак выступал за отсрочку этого решения на три месяца, но комитет такое предложение не поддержал.
Предложение комитета будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу и на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу.
Напомним, в 2016 году страны ОПЕК и присоединившиеся к соглашению государства (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн барреллей в сутки. Соглашение продлевалось до конца 2018 года, но из-за снижение добычи в Венесуэле запланированных показателей удалось достичь раньше срока.
Александр Новак: «Решением будет рекомендация ОПЕК и неОПЕК рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки».
По словам Новака, решение ОПЕК о корректировке квот может быть принято и без учета голосов некоторых членов картеля, передает ТАСС.
Между тем, по данным «Интерфакс», министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил журналистам, что комитет рассчитывает на увеличение добычи уже с 1 июля и до конца 2018 года. При этом Ирак выступал за отсрочку этого решения на три месяца, но комитет такое предложение не поддержал.
Предложение комитета будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу и на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу.
Напомним, в 2016 году страны ОПЕК и присоединившиеся к соглашению государства (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн барреллей в сутки. Соглашение продлевалось до конца 2018 года, но из-за снижение добычи в Венесуэле запланированных показателей удалось достичь раньше срока.
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