Пограничники активизируют борьбу с незаконным выловом краба на Сахалине

В Охотском море стремительно истощаются запасы краба и рыбы. Ученые бьют тревогу, но этому факту есть вполне доступное объяснение — деятельность браконьеров.

Товарооборот браконьеров поражает своими масштабами: на одном только судне может оказаться до 50 тонн добычи. Так называемые крабовые порядки, которые устанавливают браконьеры, пограничники находят едва ли не каждый день. На одном участке может находиться от 10 до 200 ловушек, в каждой из которых до 100 килограммов крабов. Как правило, найти хозяев груза не удается, но спасенных крабов пограничники выпускают в море.



По словам силовиков, капитаны браконьерских судов обычно стараются избавиться от незаконного улова прямо в открытом море. Они перегружают его на иностранные суда, которые везут ценный товар в азиатские страны. Если в воздухе появляется авиация ФСБ, моряки выбрасывают упаковки с переработанным сырьем в воду. Но, как правило, в это же время на подходе уже катера береговой охраны. Чтобы заставить нарушителей остановиться, корабли береговой охраны даже открывают предупредительный огонь.



Ученые Сахалинского государственного университета давно бьют тревогу: численность краба в заливе Анива стремительно сокращается. Виной всему — именно браконьеры и те, кто странным образом получает огромные квоты на вылов.



По данным профессора Ефанова с кафедры экологии, географии и природных ресурсов Сахалинского университета, на рынки в Японии и Южной Корее уходит до 90 процентов вылова. Там проводятся рыбные и крабовые аукционы, после которых цена морепродуктов может вырасти в несколько раз.



Сейчас на Дальнем Востоке начинается нерест сразу нескольких видов ценных пород красной рыбы, так что в ближайшее время патрули береговой охраны перейдут на усиленный вариант службы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.