Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

В иранском МИД заявили, что Тегеран уже в ближайшее время может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, решение о выходе из сделки может быть принято в ближайшие недели. Он назвал «неясными» перспективы переговоров с европейцами и усомнился в том, что переговоры приведут «к достижению общего решения для сохранения СВПД».
При этом министр заявил, что к срыву соглашения по ядерной программе могут привести действия США, передает Euronews.
Напомним, 8 мая, Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Остальные же участники сделки — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор.
Позднее же президент США заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана». При этом в Вашингтоне пригрозили Тегерану самым жестким в истории режимом санкций.
При этом министр заявил, что к срыву соглашения по ядерной программе могут привести действия США, передает Euronews.
Напомним, 8 мая, Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Остальные же участники сделки — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор.
Позднее же президент США заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана». При этом в Вашингтоне пригрозили Тегерану самым жестким в истории режимом санкций.
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