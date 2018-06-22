    Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

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    Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

    Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

    В иранском МИД заявили, что Тегеран уже в ближайшее время может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

    По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, решение о выходе из сделки может быть принято в ближайшие недели. Он назвал «неясными» перспективы переговоров с европейцами и усомнился в том, что переговоры приведут «к достижению общего решения для сохранения СВПД».

    При этом министр заявил, что к срыву соглашения по ядерной программе могут привести действия США, передает Euronews.

    Напомним, 8 мая, Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Остальные же участники сделки — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор.

    Позднее же президент США заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана». При этом в Вашингтоне пригрозили Тегерану самым жестким в истории режимом санкций.

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