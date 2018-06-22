В День памяти и скорби прозвучало сообщение Левитана о начале войны с Германией

День памяти и скорби отмечается сегодня в России. 22 июня — тихая дата, не праздник. В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война. В Москве главным событием станет мемориальная акция на Поклонной горе. Там назовут всех красноармейцев, чьи имена поисковым отрядам удалось вычеркнуть из списка пропавших без вести.
Минувшей ночью сотни горожан и гостей города пришли к Музею Победы и на Крымскую набережную, чтобы зажечь памятные свечи и лампады. О том, что за дата 22 июня мало знают за пределами России.
Игнасио, футбольный болельщик из Мексики: «Я смотрел выступления на сцене, мне показалось, что речь идет о Второй мировой войне. Но сегодня же не День Победы. Не понял, почему именно сегодня ставят свечи».
«Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну», — эти слова из знаменитого обращения Молотова по радио. 22 июня, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов солдат вермахта перешли советскую границу. Началась самая страшная в истории нашей страны война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан.
В память о погибших на Крымской набережной в Москве зажгли 1418 свечей, по одной свече на каждый день войны. Как передает корреспондент Алина Репина, первую зажег Василий Пронин, который в ночь на 22 июня 1941 года мирно спал в тульском пионерлагере. Через год Василий Гаврилович ушел на фронт, записался в пехоту. До Берлина не дошел.
Василий Пронин, ветеран Великой Отечественной войны: «Когда говорят, что в пехоте дошли до Берлина без единого ранения, это звучит экзотично. К 1944 году я набрал 13 осколков и пуль».
Зажженные свечи будут гореть еще сутки — до полуночи 22 июня. Свечу может поставить каждый, кто хочет вспомнить погибших родных и близких. В каждом из этих огоньков — личная трагедия. Кто-то знает только год или месяц, когда погиб их родственник, кто-то — точную дату. Геннадий Михайлович Мошкин узнал о судьбе своего отца только в прошлом году.
Геннадий Мошкин: «Папа пропал без вести, я его 70 лет искал. Он погиб в Польше 10 октября 1941 года. 12 сентября я родился, а он и не узнал».
Свечи в полночь зажигали и на Поклонной горе. Огонь памяти с помощью световой техники вспыхнул не только у Вечного огня, но и на стенах Музея Победы.
Ровно в 4:00, когда уже рассвело, то самое, знаменитое радиообращение еще раз зазвучало в Александровском саду, зазвучало с опережением. В реальности текст, зачитанный голосом Левитана, миллионы людей услышали после полудня, когда немецкие войска уже продвинулись вглубь советской территории на десятки километров. 77 лет назад в Москве было такое же погожее утро, только воскресное, и о войне еще никто не знал.
Игнасио, футбольный болельщик из Мексики: «Я смотрел выступления на сцене, мне показалось, что речь идет о Второй мировой войне. Но сегодня же не День Победы. Не понял, почему именно сегодня ставят свечи».
«Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну», — эти слова из знаменитого обращения Молотова по радио. 22 июня, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов солдат вермахта перешли советскую границу. Началась самая страшная в истории нашей страны война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан.
В память о погибших на Крымской набережной в Москве зажгли 1418 свечей, по одной свече на каждый день войны. Как передает корреспондент Алина Репина, первую зажег Василий Пронин, который в ночь на 22 июня 1941 года мирно спал в тульском пионерлагере. Через год Василий Гаврилович ушел на фронт, записался в пехоту. До Берлина не дошел.
Василий Пронин, ветеран Великой Отечественной войны: «Когда говорят, что в пехоте дошли до Берлина без единого ранения, это звучит экзотично. К 1944 году я набрал 13 осколков и пуль».
Зажженные свечи будут гореть еще сутки — до полуночи 22 июня. Свечу может поставить каждый, кто хочет вспомнить погибших родных и близких. В каждом из этих огоньков — личная трагедия. Кто-то знает только год или месяц, когда погиб их родственник, кто-то — точную дату. Геннадий Михайлович Мошкин узнал о судьбе своего отца только в прошлом году.
Геннадий Мошкин: «Папа пропал без вести, я его 70 лет искал. Он погиб в Польше 10 октября 1941 года. 12 сентября я родился, а он и не узнал».
Свечи в полночь зажигали и на Поклонной горе. Огонь памяти с помощью световой техники вспыхнул не только у Вечного огня, но и на стенах Музея Победы.
Ровно в 4:00, когда уже рассвело, то самое, знаменитое радиообращение еще раз зазвучало в Александровском саду, зазвучало с опережением. В реальности текст, зачитанный голосом Левитана, миллионы людей услышали после полудня, когда немецкие войска уже продвинулись вглубь советской территории на десятки километров. 77 лет назад в Москве было такое же погожее утро, только воскресное, и о войне еще никто не знал.
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