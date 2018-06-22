Россияне зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

Свеча памяти. Одна на всех. Таких в России сегодня — тысячи. 22 июня в нашей стране — День памяти и скорби в честь тех, кто встал на защиту Родины в 41-м году. 77 лет назад началась Великая Отечественная война.

375 Великая Отечественная война

Во всех городах и поселках страны вспоминают тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Кто сражался и принес победу.



В столице главным событием станет мемориальная акция на Поклонной горе. Там назовут всех пропавших без вести красноармейцев, чьи имена и места захоронения удалось восстановить.



А ночью сотни людей пришли к Музею Победы, чтобы зажечь здесь свои свечи и лампады. После минуты молчания световая инсталляция в 1418 свечей появилась на фасаде музея. Столько же огней поставили на Крымской набережной. По количеству дней войны, которые стали для страны и народа настоящим испытанием. Главную свечу памяти на Крымской набережной зажгли правнук маршала Советского Союза Ивана Конева и ветеран войны Василий Пронин.



Василий Пронин, ветеран войны: «Я был учеником девятого класса. Жил в Туле, и меня направили в пионерский лагерь. Только прошла первая смена, и объявили 22 июня».



Последний мирный день вспомнили и в Бресте — городе, который первым принял на себя удар фашистов. По городским улицам прошлись девушки с лентами с волосах и мужчины в военной форме.