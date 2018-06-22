Власти США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах

Американские СМИ сообщили, что Министерство здравоохранения США и Пентагон готовят помещения, в которых можно будет разместить 20 тысяч
детей-мигрантов.
По данным The New York Times, власти собираются разместить детей на военных базах. Отмечается, что дети будут находится там без сопровождения родителей.
Издание подчеркивает, что подобные меры готовятся, несмотря на то что Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи мигрантов, которые нелегально пересекли границу США.
Напомним, в последнюю неделю в США разразился скандал из-за политики «нулевой толерантности» к нелегальным мигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.
В результате в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тысячи детей. Это вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его сторонников и международной общественности.
Издание подчеркивает, что подобные меры готовятся, несмотря на то что Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи мигрантов, которые нелегально пересекли границу США.
Напомним, в последнюю неделю в США разразился скандал из-за политики «нулевой толерантности» к нелегальным мигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.
В результате в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тысячи детей. Это вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его сторонников и международной общественности.
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