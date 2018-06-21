    Трамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов

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    Трамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов

    Трамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов

    Трамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов
  • Фото: Associated Press © 2018, Ross D. Franklin

    • Дональд Трамп подписал указ, который запрещает разлучать семьи мигрантов, которые нелегально пересекли границу Соединенных Штатов.

    Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и вице-президента Майкла Пенса.

    В сообщении Белого дома, опубликованном после подписания закона, указывается, что «действующая администрация США намерена поддерживать единство семьи», в том числе включая содержание всех членов иностранной семьи совместно в случае их задержания, «если это возможно, допускается законом и позволяют ресурсы».

    Сам Трамп, комментируя указ, заявил, что не любит, когда детей разлучают с родителями, и пообещал, что США не будут разлучать детей с родителями.

    Дональд Трамп: «У нас будут мощные, очень мощные границы, но мы не будем разделять семьи».

    При этом он добавил, что США продолжат придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к тем, кто нелегально пересекает американские границы, передает Associated Press.

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