Трамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов

Дональд Трамп подписал указ, который запрещает разлучать семьи мигрантов, которые нелегально пересекли границу Соединенных Штатов.
Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и вице-президента Майкла Пенса.
В сообщении Белого дома, опубликованном после подписания закона, указывается, что «действующая администрация США намерена поддерживать единство семьи», в том числе включая содержание всех членов иностранной семьи совместно в случае их задержания, «если это возможно, допускается законом и позволяют ресурсы».
Сам Трамп, комментируя указ, заявил, что не любит, когда детей разлучают с родителями, и пообещал, что США не будут разлучать детей с родителями.
Дональд Трамп: «У нас будут мощные, очень мощные границы, но мы не будем разделять семьи».
При этом он добавил, что США продолжат придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к тем, кто нелегально пересекает американские границы, передает Associated Press.
В сообщении Белого дома, опубликованном после подписания закона, указывается, что «действующая администрация США намерена поддерживать единство семьи», в том числе включая содержание всех членов иностранной семьи совместно в случае их задержания, «если это возможно, допускается законом и позволяют ресурсы».
Сам Трамп, комментируя указ, заявил, что не любит, когда детей разлучают с родителями, и пообещал, что США не будут разлучать детей с родителями.
Дональд Трамп: «У нас будут мощные, очень мощные границы, но мы не будем разделять семьи».
При этом он добавил, что США продолжат придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к тем, кто нелегально пересекает американские границы, передает Associated Press.
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