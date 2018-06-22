После проигрыша хорватам аргентинцы строем молча прошли мимо журналистов

В матче группового этапа
ЧМ-2018 сборная Аргентины неожиданно проиграла команде Хорватии, поставив под угрозу свой выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватской команды.
В первой игре турнира аргентинцы сразились с сборной Исландии. Лионель Месси не смог реализовать пенальти и получил за это солидную порцию критики от мировой прессы. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Хорваты очень удачно стартовали с победы над нигерийцами (2:0). Несмотря на результаты первых игр, сборная Аргентины подходила к матчу с командой Хорватии в статусе явного фаворита. После встречи с аргентинцами главный тренер хорватов Златко Далич призвал отметить победу его подопечных.
Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии по футболу: «Первые 30 минут мы оборонялись, у нас был хороший блок в защите. В перерыве я сказал игрокам, что нужно повышать давление. Мы знали, что защитники аргентинцев под нашим прессингом развалятся. Мы проанализировали тактику соперника, давайте радоваться победе».
Наставник аргентинской сборной взял ответственность за поражение на себя. Хорхе Сампаоли заявил, что соперникам удалось выключить Лионеля Месси из игры.
Хорхе Сампаоли, главный тренер сборной Аргентины по футболу: «Мне хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле, но нам просто не удалось их найти. Хорватия — превосходная команда. Когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию. Я расстроен результатом».
В микст-зоне аргентинские футболисты появились только через час после окончания матча. Они прошли чуть ли не строем, проигнорировав журналистов. Только Хавьер Маскерано остановился и сказал несколько слов. Он сообщил, что команда находится опустошенном состоянии.
Хавьер Маскерано, игрок сборной Аргентины по футболу: «Сейчас не лучшее время что-то анализировать, нужно просто пережить этот момент».
Одним из последних со стадиона ушел легендарный футболист Диего Марадона, который смотрел игру в ложе для почетных гостей. Он в сопровождении своей свиты появился на улице только спустя 2 часа после финального свистка, передает ТАСС.
В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с командой Исландии. Матч пройдет 26 июня в Ростове-на-Дону. В тот же день аргентинцы сыграют с нигерийцами в Санкт-Петербурге.
Хорваты очень удачно стартовали с победы над нигерийцами (2:0). Несмотря на результаты первых игр, сборная Аргентины подходила к матчу с командой Хорватии в статусе явного фаворита. После встречи с аргентинцами главный тренер хорватов Златко Далич призвал отметить победу его подопечных.
Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии по футболу: «Первые 30 минут мы оборонялись, у нас был хороший блок в защите. В перерыве я сказал игрокам, что нужно повышать давление. Мы знали, что защитники аргентинцев под нашим прессингом развалятся. Мы проанализировали тактику соперника, давайте радоваться победе».
Наставник аргентинской сборной взял ответственность за поражение на себя. Хорхе Сампаоли заявил, что соперникам удалось выключить Лионеля Месси из игры.
Хорхе Сампаоли, главный тренер сборной Аргентины по футболу: «Мне хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле, но нам просто не удалось их найти. Хорватия — превосходная команда. Когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию. Я расстроен результатом».
В микст-зоне аргентинские футболисты появились только через час после окончания матча. Они прошли чуть ли не строем, проигнорировав журналистов. Только Хавьер Маскерано остановился и сказал несколько слов. Он сообщил, что команда находится опустошенном состоянии.
Хавьер Маскерано, игрок сборной Аргентины по футболу: «Сейчас не лучшее время что-то анализировать, нужно просто пережить этот момент».
Одним из последних со стадиона ушел легендарный футболист Диего Марадона, который смотрел игру в ложе для почетных гостей. Он в сопровождении своей свиты появился на улице только спустя 2 часа после финального свистка, передает ТАСС.
В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с командой Исландии. Матч пройдет 26 июня в Ростове-на-Дону. В тот же день аргентинцы сыграют с нигерийцами в Санкт-Петербурге.
⚽️ Аргентина всё. Месси всухую проиграл хорватам. 0:3.Опубликовано НТВ Четверг, 21 июня 2018 г.
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