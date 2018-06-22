Трамп объяснил провокационную надпись на куртке своей жены

Президент США Дональд Трамп объяснил, что может означать вызывающая надпись на куртке его жены.
Президент США подключился к интернет-дискуссии и написал в своем Twitter, что надпись на куртке Меланьи была адресована всем «фейковым СМИ».
Дональд Трамп: «Надпись „На самом деле мне все равно. А вам?“ на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже поняла, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!»
Ранее супругу американского президента заметили в куртке от Zara с вызывающей надписью «I really don’t care. Do U?», в которой она отправилась в центр содержания детей-мигрантов в Техасе. Правда, там первая леди сняла провокационный наряд, однако в СМИ и Интернете на нее обрушился шквал критики.
После этого Белому дому пришлось заверять общественность, что никакого подтекста в одежде Меланьи не было.
Дональд Трамп: «Надпись „На самом деле мне все равно. А вам?“ на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже поняла, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!»
Ранее супругу американского президента заметили в куртке от Zara с вызывающей надписью «I really don’t care. Do U?», в которой она отправилась в центр содержания детей-мигрантов в Техасе. Правда, там первая леди сняла провокационный наряд, однако в СМИ и Интернете на нее обрушился шквал критики.
После этого Белому дому пришлось заверять общественность, что никакого подтекста в одежде Меланьи не было.
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