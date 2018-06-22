    Трамп объяснил провокационную надпись на куртке своей жены

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    Трамп объяснил провокационную надпись на куртке своей жены

    Трамп объяснил провокационную надпись на куртке своей жены

    Президент США Дональд Трамп объяснил, что может означать вызывающая надпись на куртке его жены.

    Президент США подключился к интернет-дискуссии и написал в своем Twitter, что надпись на куртке Меланьи была адресована всем «фейковым СМИ».

    Дональд Трамп: «Надпись „На самом деле мне все равно. А вам?“ на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже поняла, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!»

    Ранее супругу американского президента заметили в куртке от Zara с вызывающей надписью «I really don’t care. Do U?», в которой она отправилась в центр содержания детей-мигрантов в Техасе. Правда, там первая леди сняла провокационный наряд, однако в СМИ и Интернете на нее обрушился шквал критики.

    После этого Белому дому пришлось заверять общественность, что никакого подтекста в одежде Меланьи не было.

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