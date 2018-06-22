Меланью Трамп раскритиковали за куртку с вызывающей надписью

Первую леди США Меланью Трамп раскритиковали за надпись на куртке, в которой она посетила центр для содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.
Как сообщает CNN, супруга президента США Дональда Трампа вылетела в Техас в куртке Zara за 39 долларов с вызывающей надписью «На самом деле мне все равно. А вам?». Это заметили журналисты, когда Меланья поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Правда, по прилете в Техас первая леди сменила провокационную куртку на белый жакет.
После этого Белому дому пришлось заверять общественность, что никакого подтекста здесь не было.
Стефани Гришэм, официального представителя Белого дома: «Это куртка. Никаких скрытых посланий не было. Надеюсь, что после сегодняшнего важного визита в Техас, СМИ не решат сосредоточить внимание на ее гардеробе».
В Белом доме добавили, что в Техасе первая леди США намеревалась «поблагодарить сотрудников правоохранительных ведомств и социальных служб за их усердную работу, а также больше узнать о том, какие дальнейшие усилия может предпринять администрация, чтобы воссоединить детей с их семьями».
Напомним, в последнюю неделю в США разразился скандал из-за объявленной в апреле Минюстом США политики «нулевой толерантности» к нелегальным мигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.
В результате в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тысячи детей. Это вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его сторонников и международной общественности.
Накануне Трамп дал поручение Минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния так, чтобы оно позволяло задержанным семьям вместе находиться в местах заключения до суда.
После этого Белому дому пришлось заверять общественность, что никакого подтекста здесь не было.
Стефани Гришэм, официального представителя Белого дома: «Это куртка. Никаких скрытых посланий не было. Надеюсь, что после сегодняшнего важного визита в Техас, СМИ не решат сосредоточить внимание на ее гардеробе».
В Белом доме добавили, что в Техасе первая леди США намеревалась «поблагодарить сотрудников правоохранительных ведомств и социальных служб за их усердную работу, а также больше узнать о том, какие дальнейшие усилия может предпринять администрация, чтобы воссоединить детей с их семьями».
Напомним, в последнюю неделю в США разразился скандал из-за объявленной в апреле Минюстом США политики «нулевой толерантности» к нелегальным мигрантам, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.
В результате в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тысячи детей. Это вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его сторонников и международной общественности.
Накануне Трамп дал поручение Минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния так, чтобы оно позволяло задержанным семьям вместе находиться в местах заключения до суда.
Комментарии