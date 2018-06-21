Английские болельщики преклонили колени перед «Родиной-матерью» в Волгограде

Музеи Волгограда, посвященные истории Великой Отечественной, в дни чемпионата мира по футболу уже посетили около 250 тысяч человек.
Особенно большой популярностью как среди россиян, так и среди иностранцев пользуются Мамаев курган и музей-панорама «Сталинградская битва». По словам директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина, по загруженности музеев дни чемпионата можно сравнить с днями празднования 9 Мая.
Также Васин рассказал о «трогательном моменте», когда болельщики из Великобритании преклонили колени у подножия монумента «Родина-мать зовет!»
Алексей Васин, директор историко-мемориального комплекса музей-заповедник «Сталинградская битва»: «Мы видели на Мамаевом кургане шесть болельщиков сборной Англии, которые поднялись к подножию „Родины-матери“ и преклонили свои колени. Очень трогательный момент, они показали свое отношение к защитникам Сталинграда и к истории Великой Отечественной войны».
По словам директора музея, англичан среди экспонатов особенно интересует меч короля Георга IV, который был подарен жителям Сталинграда в знак восхищения мужеством советских воинов, передает ТАСС.
Отметим, что 18 июня Волгоград принимал матч сборных Англии и Туниса (2:1). Также в этом городе будут играть команды Исландии и Нигерии (22 июня), Египта и Саудовской Аравии (25 июня), а также Японии и Польши (28 июня).
Также Васин рассказал о «трогательном моменте», когда болельщики из Великобритании преклонили колени у подножия монумента «Родина-мать зовет!»
Алексей Васин, директор историко-мемориального комплекса музей-заповедник «Сталинградская битва»: «Мы видели на Мамаевом кургане шесть болельщиков сборной Англии, которые поднялись к подножию „Родины-матери“ и преклонили свои колени. Очень трогательный момент, они показали свое отношение к защитникам Сталинграда и к истории Великой Отечественной войны».
По словам директора музея, англичан среди экспонатов особенно интересует меч короля Георга IV, который был подарен жителям Сталинграда в знак восхищения мужеством советских воинов, передает ТАСС.
Отметим, что 18 июня Волгоград принимал матч сборных Англии и Туниса (2:1). Также в этом городе будут играть команды Исландии и Нигерии (22 июня), Египта и Саудовской Аравии (25 июня), а также Японии и Польши (28 июня).
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