Лавров заявил о готовности России к диалогу с США по всем вопросам

В Москве убеждены, что от сотрудничества России и США в решении мировых проблем выиграют все члены международного сообщества. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров. Он провел встречу в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы исходим из того, что эта позиция действительно востребована многими странами. Генсек ООН только что подтвердил, что он считает важным, чтобы наши две страны сотрудничали, а не находились в состоянии, когда отношения подорваны искусственно созданными проблемами, еще начиная с администрации Обамы. И мы открыты к диалогу с США по всем вопросам».
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Я искренне уверен, что геостратегические интересы Российской Федерации и США на Ближнем Востоке не находятся в противоречии друг с другом. Я считаю, что диалог и сотрудничество между двумя странами — это очень важный элемент такого мира, который был бы предсказуемым, более мирным, где был бы лучший способ исполнять резолюции Совбеза».
Об информации о возможном саммите Россия — США этим летом Лавров сказал, это утечки из Вашингтона и он на них не реагирует.
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Я искренне уверен, что геостратегические интересы Российской Федерации и США на Ближнем Востоке не находятся в противоречии друг с другом. Я считаю, что диалог и сотрудничество между двумя странами — это очень важный элемент такого мира, который был бы предсказуемым, более мирным, где был бы лучший способ исполнять резолюции Совбеза».
Об информации о возможном саммите Россия — США этим летом Лавров сказал, это утечки из Вашингтона и он на них не реагирует.
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