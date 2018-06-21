Госдума приняла закон о налоговых льготах при сдаче макулатуры

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о предоставлении льгот по уплате НДФЛ при сдаче макулатуры.
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который должен освободить от НДФЛ доходы граждан от сдачи бытовой макулатуры.
Закон был внесен в нижнюю палату парламента в 2016 году. Как объяснил РИА Новости депутат госдумы Глеб Хор, сейчас сдавать макулатуру невыгодно, так как с учетом налога стоимость печатной продукции в России значительно выше дохода от ее сдачи.
Глеб Хор, первый зампред бюджетного комитета Госдумы: «Сейчас получаемые гражданами деньги за сдачу макулатуры признаются доходами, а следовательно, с них необходимо уплатить налог. Причем исчислить и уплатить налог они должны самостоятельно исходя из суммы полученного дохода… Конечно, физлица имеют право на налоговый вычет в размере до 250 тысяч рублей, однако для этого необходимо подтвердить срок владения такой макулатурой и затраты на ее покупку. Поэтому освобождение граждан от НДФЛ — вполне логичный шаг, который повысит собираемость макулатуры, что также будет способствовать и сохранению окружающей среды».
По данным Минпромторга, в России сейчас перерабатывается от 20% до 30% макулатуры, что намного меньше аналогичных показателей в Европе и США. Это также влияет на стоимость продукции целлюлозно-бумажной промышленности.
Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга: «Ежегодно россияне выносят на свалку бумажные отходы на общую сумму около 60 млрд рублей. Переработка такого объема вторичного сырья сможет увеличить поступления в государственный бюджет на десятки миллиардов рублей».
Закон был внесен в нижнюю палату парламента в 2016 году. Как объяснил РИА Новости депутат госдумы Глеб Хор, сейчас сдавать макулатуру невыгодно, так как с учетом налога стоимость печатной продукции в России значительно выше дохода от ее сдачи.
Глеб Хор, первый зампред бюджетного комитета Госдумы: «Сейчас получаемые гражданами деньги за сдачу макулатуры признаются доходами, а следовательно, с них необходимо уплатить налог. Причем исчислить и уплатить налог они должны самостоятельно исходя из суммы полученного дохода… Конечно, физлица имеют право на налоговый вычет в размере до 250 тысяч рублей, однако для этого необходимо подтвердить срок владения такой макулатурой и затраты на ее покупку. Поэтому освобождение граждан от НДФЛ — вполне логичный шаг, который повысит собираемость макулатуры, что также будет способствовать и сохранению окружающей среды».
По данным Минпромторга, в России сейчас перерабатывается от 20% до 30% макулатуры, что намного меньше аналогичных показателей в Европе и США. Это также влияет на стоимость продукции целлюлозно-бумажной промышленности.
Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга: «Ежегодно россияне выносят на свалку бумажные отходы на общую сумму около 60 млрд рублей. Переработка такого объема вторичного сырья сможет увеличить поступления в государственный бюджет на десятки миллиардов рублей».
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