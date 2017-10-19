Власти Подмосковья предложили льготы для тех, кто сортирует мусор

В Минэкологии Подмосковья предложили ввести налоговые льготы для жителей и предприятий, которые сортируют и утилизируют отходы.

В столичном регионе сегодня пытаются сделать шаг в экологически чистое будущее, где мусор сортируют по частям и отправляют на переработку. В Старом Свете сейчас по этой схеме утилизируют две трети отходов. Получая и новые материалы, и энергию, например для обогрева домов. Очень часто при этом речь идет о поощрении жителей и предприятий — налоговыми льготами. Нечто подобное сейчас обдумывают и в Минэкологии Подмосковья — самой густонаселённой территории, которая сталкивается с проблемой мусора, в прямом смысле, лицом к лицу.



В Подмосковье есть несколько заводов по переработке отходов, есть и сортировочные пункты. Однако их сотрудники жалуются, что сами жители не считают нужным сортировать мусор.



Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области: «Прямо при нас женщина несет и прямо в сухой контейнер бросает пакет, видно, где разный мусор. Спокойно, корректно говорим: а вы же видите, что у вас синий и серый контейнер. В серый контейнер идет сухой мусор. Она отвечает очень просто: а меня это не парит вообще».



Переработчики бумаги настаивают: стимул должен быть материальным. Как когда-то сдавали стеклотару за копейки, могут сдавать и любой другой мусор. Только если отменить бюрократические препоны — отменить на эти копейки подоходный налог.



Денис Кондратьев, директор завода по переработке макулатуры: «Тогда можно будет закупать макулатуру у физических лиц, не обременяя их лишней отчетностью перед налоговой инспекцией. Потому что люди не готовы сдавать отчетность. Тем более, что дохода при сдаче макулатуры не образуется. Если вы купили книгу за 50 рублей, вы сдадите ее за 50 копеек. Это гарантированно убыточная сделка».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.