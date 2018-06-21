Парк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля

На Красной площади открылся парк футбола
ЧМ-2018. Там выставлен кубок победителей чемпионата мира, а все города-организаторы турнира представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне «Зима».
Открытие Парка футбола чемпионата мира 2018 года состоялось на главной площади страны. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, а послы ЧМ-2018 Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова и звезды российского футбола стали почетными гостями мероприятия.
Фатма Самура, генеральный секретарь Международной федерации футбола: «Не было сомнений, что миллионы болельщиков приедут в Россию насладиться праздником футбола. Внимание всего мира приковано к России, все проходит на высоком уровне».
Аркадий Дворкович, председатель оргкомитета «Россия-2018»: «Мы все — одна команда, вместе с ФИФА, легендами футбола, СМИ мы все — одна команда, мы обязательно победим. 2,5 миллиона болельщиков приняли участие в фан-фестивалях чемпионата мира. Сегодня мы открываем еще одно место праздника футбола».
Сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018 поздравил бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс.
Икер Касильяс, бывший вратарь сборной Испании: «Я рад быть здесь, хочу выразить благодарность оргкомитету. Вы хорошо принимаете болельщиков из всех стран мира. Поздравляю сборную России и Уругвая с выходом в плей-офф. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, а, может, и нет. Если не встретятся, я буду болеть за Испанию. В любом случае я хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше по турнирной таблице».
Парк футбола ЧМ-2018 будет функционировать на протяжении всего турнира. Здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов, передает «Интерфакс».
Фатма Самура, генеральный секретарь Международной федерации футбола: «Не было сомнений, что миллионы болельщиков приедут в Россию насладиться праздником футбола. Внимание всего мира приковано к России, все проходит на высоком уровне».
Аркадий Дворкович, председатель оргкомитета «Россия-2018»: «Мы все — одна команда, вместе с ФИФА, легендами футбола, СМИ мы все — одна команда, мы обязательно победим. 2,5 миллиона болельщиков приняли участие в фан-фестивалях чемпионата мира. Сегодня мы открываем еще одно место праздника футбола».
Сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018 поздравил бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс.
Икер Касильяс, бывший вратарь сборной Испании: «Я рад быть здесь, хочу выразить благодарность оргкомитету. Вы хорошо принимаете болельщиков из всех стран мира. Поздравляю сборную России и Уругвая с выходом в плей-офф. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, а, может, и нет. Если не встретятся, я буду болеть за Испанию. В любом случае я хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше по турнирной таблице».
Парк футбола ЧМ-2018 будет функционировать на протяжении всего турнира. Здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов, передает «Интерфакс».
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