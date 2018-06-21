    Парк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Парк футбола <nobr>ЧМ-2018</nobr> открылся у стен Кремля

    Парк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля

    Парк футбола <nobr>ЧМ-2018</nobr> открылся у стен Кремля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018. Там выставлен кубок победителей чемпионата мира, а все города-организаторы турнира представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне «Зима».

    Открытие Парка футбола чемпионата мира 2018 года состоялось на главной площади страны. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, а послы ЧМ-2018 Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова и звезды российского футбола стали почетными гостями мероприятия.

    Фатма Самура, генеральный секретарь Международной федерации футбола: «Не было сомнений, что миллионы болельщиков приедут в Россию насладиться праздником футбола. Внимание всего мира приковано к России, все проходит на высоком уровне».

    Аркадий Дворкович, председатель оргкомитета «Россия-2018»: «Мы все — одна команда, вместе с ФИФА, легендами футбола, СМИ мы все — одна команда, мы обязательно победим. 2,5 миллиона болельщиков приняли участие в фан-фестивалях чемпионата мира. Сегодня мы открываем еще одно место праздника футбола».

    смотреть3:1! Сборная России победила египтян и вышла в плей-офф ЧМ-2018
    3:1! Сборная России победила египтян и вышла в плей-офф ЧМ-2018
    Сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018 поздравил бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс.

    Икер Касильяс, бывший вратарь сборной Испании: «Я рад быть здесь, хочу выразить благодарность оргкомитету. Вы хорошо принимаете болельщиков из всех стран мира. Поздравляю сборную России и Уругвая с выходом в плей-офф. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, а, может, и нет. Если не встретятся, я буду болеть за Испанию. В любом случае я хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше по турнирной таблице».

    Парк футбола ЧМ-2018 будет функционировать на протяжении всего турнира. Здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов, передает «Интерфакс».

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