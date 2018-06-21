    Болельщика из Исландии увезли в больницу с инфарктом

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    Болельщика из Исландии увезли в больницу с инфарктом

    Болельщика из Исландии увезли в больницу с инфарктом

    Футбольный фанат из Исландии госпитализирован в больницу Волгограда с инфарктом миокарда, ему проводят операцию.

    Инфаркт миокарда произошел у 50-летнего футбольного болельщика из Исландии. Сейчас мужчина госпитализирован, ему проводят коронарографию, сообщает «Интерфакс».

    Наталья Ляхова, главный врач клинической больницы скорой помощи N 25 Волгограда: «При необходимости будут установлены стенты».

    Завтра, 22 июня, в Волгограде сразятся команды Исландия — Нигерия. Ранее сборная Исландии разошлась миром с Аргентиной (1:1). Поддержать свою команду в Россию приехали около 4 тысяч жителей Исландии — в Москве они успели отличиться, организовав знаменитый перформанс в парке «Зарядье», а также очаровали пользователей Сети исполнением песни «Калинка» на русском языке.

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