Болельщика из Исландии увезли в больницу с инфарктом

Футбольный фанат из Исландии госпитализирован в больницу Волгограда с инфарктом миокарда, ему проводят операцию.
Инфаркт миокарда произошел у 50-летнего футбольного болельщика из Исландии. Сейчас мужчина госпитализирован, ему проводят коронарографию, сообщает «Интерфакс».
Наталья Ляхова, главный врач клинической больницы скорой помощи N 25 Волгограда: «При необходимости будут установлены стенты».
Завтра, 22 июня, в Волгограде сразятся команды Исландия — Нигерия. Ранее сборная Исландии разошлась миром с Аргентиной (1:1). Поддержать свою команду в Россию приехали около 4 тысяч жителей Исландии — в Москве они успели отличиться, организовав знаменитый перформанс в парке «Зарядье», а также очаровали пользователей Сети исполнением песни «Калинка» на русском языке.
Наталья Ляхова, главный врач клинической больницы скорой помощи N 25 Волгограда: «При необходимости будут установлены стенты».
Завтра, 22 июня, в Волгограде сразятся команды Исландия — Нигерия. Ранее сборная Исландии разошлась миром с Аргентиной (1:1). Поддержать свою команду в Россию приехали около 4 тысяч жителей Исландии — в Москве они успели отличиться, организовав знаменитый перформанс в парке «Зарядье», а также очаровали пользователей Сети исполнением песни «Калинка» на русском языке.
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