    Исландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео. Аргентина, Исландия, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео

    Исландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео

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    • Фото: @Birkanovitz / twitter.com
    Исландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео

    Исландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео

    Исландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео
    • Фото: @Birkanovitz / twitter.com

      • Болельщики сборной Исландии устроили свой знаменитый перформанс в парке «Зарядье» в центре Москвы.

      Исландские футбольные фанаты поддержали свою команду, собравшись в московском парке «Зарядье» и отрепетировав знаменитый перформанс, который запомнился многим болельщикам во время Евро-2016.

      Сотни исландцев подняли руки к небу и, чередуя с ударами в барабан, хлопали в ладоши и издавали победный клич «Ху!»

      Матч между сборными Аргентины и Исландии состоится сегодня в 16:00 в Москве на стадионе «Спартак». Из островного государства в Россию приехала значительная группа поддержки.

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