Исландские болельщики сделали знаменитое «Ху!» в Москве: видео

Болельщики сборной Исландии устроили свой знаменитый перформанс в парке «Зарядье» в центре Москвы.

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Исландские футбольные фанаты поддержали свою команду, собравшись в московском парке «Зарядье» и отрепетировав знаменитый перформанс, который запомнился многим болельщикам во время Евро-2016.



Сотни исландцев подняли руки к небу и, чередуя с ударами в барабан, хлопали в ладоши и издавали победный клич «Ху!»



Матч между сборными Аргентины и Исландии состоится сегодня в 16:00 в Москве на стадионе «Спартак». Из островного государства в Россию приехала значительная группа поддержки.