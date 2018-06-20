    Сына Трампа пригрозили посадить в клетку с педофилами

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    Сына Трампа пригрозили посадить в клетку с педофилами

    Сына Трампа пригрозили посадить в клетку с педофилами

    Сына Трампа пригрозили посадить в клетку с педофилами
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • Первая леди США Меланья Трамп обратилась за помощью к спецслужбам из-за угроз в адрес ее сына.

    Представители первой леди США Меланьи Трамп обратились к американским спецслужбам в связи с угрозами в адрес ее сына Бэррона Трампа. Об этом сообщает портал The Daily Caller. Запрос связан с записью в Twitter режиссера и актера Питера Фонды, который заявил, что 12-летнего Бэррона Трампа нужно «вырвать из рук матери и посадить в одну клетку с педофилами», чтобы посмотреть, останется ли Меланья на стороне своего мужа.

    В течение последних нескольких дней Фонда опубликовал в своем Twitter несколько угрожающих и грубых сообщений в адрес представителей американских властей из-за миграционной политики США. Так, Фонда призывал «отнять детей» у пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

    смотретьСША вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа
    США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа
    Напомним, президент США Дональд Трамп и Белый дом оказались в центре скандала из-за решения разлучать нелегальных мигрантов из Мексики и их детей на границе США. Против такой политики высказались многие правозащитники и даже первая леди США. Сам Трамп сегодня пообещал «подписать некий документ», который касается миграционной политики.

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