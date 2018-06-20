    В США правозащитникам запретили посещать детей мигрантов из Мексики

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    В США правозащитникам запретили посещать детей мигрантов из Мексики

    В США правозащитникам запретили посещать детей мигрантов из Мексики

    Власти США препятствуют доступу представителей правозащитных организаций и СМИ к палаткам на границе с Мексикой, где находятся дети мигрантов. Об этом сообщил исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия.

    Гарсия рассказал, что что дети находятся в «немыслимых» условиях: температура воздуха в палатках достигает 40–42 градусов по Цельсию, передает РИА Новости.

    Фернандо Гарсия, правозащитник: «Мы не знаем, какие там условия, потому что правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь».

    По мнению правозащитника, Трамп «спекулировал угрозой миграционного кризиса» на границе с Мексикой, чтобы продвигать свою миграционную повестку.

    Ранее миграционную политику президента США раскритиковала даже его супруга Меланья Трамп. Она заявила, что «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.

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