В США правозащитникам запретили посещать детей мигрантов из Мексики

Власти США препятствуют доступу представителей правозащитных организаций и СМИ к палаткам на границе с Мексикой, где находятся дети мигрантов. Об этом сообщил исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия.
Гарсия рассказал, что что дети находятся в «немыслимых» условиях: температура воздуха в палатках достигает 40–42 градусов по Цельсию, передает РИА Новости.
Фернандо Гарсия, правозащитник: «Мы не знаем, какие там условия, потому что правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь».
По мнению правозащитника, Трамп «спекулировал угрозой миграционного кризиса» на границе с Мексикой, чтобы продвигать свою миграционную повестку.
Ранее миграционную политику президента США раскритиковала даже его супруга Меланья Трамп. Она заявила, что «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.
Фернандо Гарсия, правозащитник: «Мы не знаем, какие там условия, потому что правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь».
По мнению правозащитника, Трамп «спекулировал угрозой миграционного кризиса» на границе с Мексикой, чтобы продвигать свою миграционную повестку.
Ранее миграционную политику президента США раскритиковала даже его супруга Меланья Трамп. Она заявила, что «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.
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