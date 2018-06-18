Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику супруга

Первая леди США раскритиковала миграционную политику администрации президента Дональда Трампа.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Меланьи Трамп Стефани Гришэм, супруга американского президента «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.



По мнению первой леди США, стране нужна миграционная реформа. При этом, по ее словам, Соединенные Штаты должны стать государством, где следуют не только букве закона, но и «зову сердца».



Ранее сообщалось, что с 19 апреля по 31 мая почти две тысячи детей нелегальных мигрантов были разлучены со своими семьями.