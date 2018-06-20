Власти Подмосковья подарят Месси торт и Кубок мира из гжели

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал, какой сюрприз приготовили для Лионеля Месси, которому 24 июня исполнится 31 год.
По словам подмосковного министра, знаменитый аргентинец на день рождения получит торт весом 3,5 кг и копию главного трофея чемпионата мира, выполненную из гжели.
При этом Терюшков отметил, что местные власти просто не могли оставить без внимания такое важное событие, как день рождения лидера сборной Аргентины, передает ТАСС.
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области: «Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок — торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, — одного из наших национальных символов. Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России — то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге».
Напомним, на старте чемпионата мира сборная Аргентины, которая решила разместиться в подмосковных Бронницах, сыграла вничью с командой Исландии (1:1). Проявить себя в этом матче Месси не смог — знаменитый аргентинец не реализовал пенальти.
Также сборная Аргентины сыграет с хорватами (21 июня, Нижний Новгород) и нигерийцами (26 июня, Петербург).
При этом Терюшков отметил, что местные власти просто не могли оставить без внимания такое важное событие, как день рождения лидера сборной Аргентины, передает ТАСС.
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области: «Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок — торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, — одного из наших национальных символов. Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России — то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге».
Напомним, на старте чемпионата мира сборная Аргентины, которая решила разместиться в подмосковных Бронницах, сыграла вничью с командой Исландии (1:1). Проявить себя в этом матче Месси не смог — знаменитый аргентинец не реализовал пенальти.
Также сборная Аргентины сыграет с хорватами (21 июня, Нижний Новгород) и нигерийцами (26 июня, Петербург).
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