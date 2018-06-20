Петербургский ЗакС не стал давать поспешные оценки повышению пенсионного возраста

Сегодня в Мариинском дворце большинством голосов отказались включать в повестку дня обращение «Партии роста», где критикуется повышение пенсионного возраста.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга, которые неделю назад санкционированно прогуляли заседание, сегодня возобновили свою работу. Помимо тем повестки заседания (именно их недостача и заставила взять паузу в минувшую среду) обсуждали и самые актуальные вопросы федерального уровня.
Однако принимать какие-либо постановления, запросы или обращения по поводу наиболее резонансной темы — повышения пенсионного возраста — петербургские депутаты не стали. Текст Оксаны Дмитриевой из «Партии роста» о безосновательности готовящейся реформы не получил поддержки большинства и поэтому не обрел статус официального акта городского парламента.
Свою оценку плану повышения пенсионного возраста парламент Северной столицы даст после тщательного изучения мнений и анализа экспертов, пообещал спикер.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Надо честно сказать, что увеличиваем пенсионный возраст. И народ должен всё четко знать по годам и месяцам. Наша пенсия не будет мизерной, а возрастет на 70–80 процентов».
Зато к своим федеральным коллегам петербургские депутаты сегодня обратились с инициативой изменить требования к потребительским кооперативам. Такие организации, предлагающие гражданам с начала 90-х вложиться в развитие определенных предприятий и даже отраслей и заработать на этом, по-прежнему популярны. Хотя нередко не оправдывают ожиданий на баснословные прибыли или вовсе оказываются мошенническими.
Поэтому петербургские парламентарии предлагают существенно ограничить привлекательность потребкооперативов для потенциальных пайщиков, запретив им указывать конкретные размеры прибыли, которые в их случае всегда являются предположительными.
Однако принимать какие-либо постановления, запросы или обращения по поводу наиболее резонансной темы — повышения пенсионного возраста — петербургские депутаты не стали. Текст Оксаны Дмитриевой из «Партии роста» о безосновательности готовящейся реформы не получил поддержки большинства и поэтому не обрел статус официального акта городского парламента.
Свою оценку плану повышения пенсионного возраста парламент Северной столицы даст после тщательного изучения мнений и анализа экспертов, пообещал спикер.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Надо честно сказать, что увеличиваем пенсионный возраст. И народ должен всё четко знать по годам и месяцам. Наша пенсия не будет мизерной, а возрастет на 70–80 процентов».
Зато к своим федеральным коллегам петербургские депутаты сегодня обратились с инициативой изменить требования к потребительским кооперативам. Такие организации, предлагающие гражданам с начала 90-х вложиться в развитие определенных предприятий и даже отраслей и заработать на этом, по-прежнему популярны. Хотя нередко не оправдывают ожиданий на баснословные прибыли или вовсе оказываются мошенническими.
Поэтому петербургские парламентарии предлагают существенно ограничить привлекательность потребкооперативов для потенциальных пайщиков, запретив им указывать конкретные размеры прибыли, которые в их случае всегда являются предположительными.
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