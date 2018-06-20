    ЧМ-2018: житель Белгородской области устроил фан-зону во дворе сельского дома. Белгородская область, Египет, Москва, Санкт-Петербург, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧМ-2018: житель Белгородской области устроил фан-зону во дворе сельского дома

    ЧМ-2018: житель Белгородской области устроил фан-зону во дворе сельского дома

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    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: житель Белгородской области устроил <nobr>фан-зону</nobr> во дворе сельского дома

    ЧМ-2018: житель Белгородской области устроил фан-зону во дворе сельского дома

    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: житель Белгородской области устроил <nobr>фан-зону</nobr> во дворе сельского дома

      Любовь к футболу объединила целый поселок в Белгородской области. Местный житель поставил огромный экран на приусадебном участке и каждый день принимает гостей из соседних деревень.

      Кажется, нет сейчас в России территории, свободной от футбола. Вот и поселок Новая Нелидовка в Белгородской области теперь превратился в фан-зону. Ее создатель — местный житель Алексей Чуйков. Он установил во дворе огромный экран, чтобы болеть за наших всей деревней. Сектор хоть и частный, но эмоции-то общие.

      Владимир Чуйков, местный житель: «Опять к нам пришли наши соседи, мы опять смотрим футбол. Все довольны. Все радуются, все хорошо у нас».

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      Вместо трибун — лавки, вместо чипсов — шашлыки. Грядки и теплицы уходят на второй план, когда Россия вырывается вперед. Магия места. Юный болельщик Макар еще до начала матча Россия — Египет знал, кто станет победителем.

      Макар Горбачёв, местный житель: «Думаю, что Россия победит со счетом 3:1!»

      Футбол объединяет — это теперь и про поселок Новая Нелидовка. Как передает корреспондент НТВ Александр Калинин, на вечерние трансляции сюда едут даже из соседних поселков. Александр Селюков строит дом в лощине на окраине. Благодаря чемпионату лощина перестала быть сонной.

      Александр Селюков: «Достраиваю дом в лощине, у меня телевизор там не показывает. Я только слушал футбол. И вдруг мне говорят, что экран есть 5 на 4, я могу посмотреть сборную России. Это, конечно, удивительная вещь».

      Любовь селян к футболу, конечно, не измерить, но 15 квадратных метров экрана — хороший показатель. И то, что на электричество теперь скидываются сообща, — тоже. За Россию тут болеют все вместе.


      ❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.

      Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.

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