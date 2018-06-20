В Россию экстрадирован главарь банды киллеров, совершившей 60 убийств

В Россию из Австрии экстрадирован Аслан Гагиев, обвиняемый в создании преступной группировки, на счету которой десятки резонансных убийств.
О том, что главарь «банды Гагиева» Аслан Гагиев экстрадирован из Австрии в Россию, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения… Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов».
Известно, что в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. 22 члена банды были осуждены ранее, 13 человек остаются под стражей, еще 8 объявлены в международный розыск.
Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. В 2015 году он был задержан в Австрии.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения… Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов».
Известно, что в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. 22 члена банды были осуждены ранее, 13 человек остаются под стражей, еще 8 объявлены в международный розыск.
Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. В 2015 году он был задержан в Австрии.
Комментарии