    В Россию экстрадирован главарь банды киллеров, совершившей 60 убийств

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    • Фото: interpol
    В Россию экстрадирован главарь банды киллеров, совершившей 60 убийств

    В Россию экстрадирован главарь банды киллеров, совершившей 60 убийств

    В Россию экстрадирован главарь банды киллеров, совершившей 60 убийств
  • Фото: interpol

    • В Россию из Австрии экстрадирован Аслан Гагиев, обвиняемый в создании преступной группировки, на счету которой десятки резонансных убийств.

    О том, что главарь «банды Гагиева» Аслан Гагиев экстрадирован из Австрии в Россию, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения… Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов».

    Известно, что в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. 22 члена банды были осуждены ранее, 13 человек остаются под стражей, еще 8 объявлены в международный розыск.

    Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. В 2015 году он был задержан в Австрии.

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