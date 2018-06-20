Единороссы выдвинули Цивилёва кандидатом в губернаторы Кузбасса

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Кузбасса Сергея Цивилёва для участия в выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. За руководителя региона отдало голоса большинство участников партийной конференции — 185 человек.
Сам Цивилёв — беспартийный. Свое выдвижение от «Единая Россия» он объясняет тем, что на посту губернатора ему необходима поддержка от серьезной политической силы. Цивилёв признался, что в предвыборный отпуск уходить не планирует.
Сергей Цивилёв, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Я уже занимаюсь реальной деятельностью в Кузбассе. На мне большая ответственность за регион и перед его жителями, поэтому я принял решение, что буду работать, не заниматься агитацией, а буду работать на благо Кузбасса и его жителей».
Цивилёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, после того, как прежний глава области Аман Тулеев ушел в отставку по собственному желанию.
Сергей Цивилёв, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Я уже занимаюсь реальной деятельностью в Кузбассе. На мне большая ответственность за регион и перед его жителями, поэтому я принял решение, что буду работать, не заниматься агитацией, а буду работать на благо Кузбасса и его жителей».
Цивилёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, после того, как прежний глава области Аман Тулеев ушел в отставку по собственному желанию.
Комментарии