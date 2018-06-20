    Брифинг Марии Захаровой
    Единороссы выдвинули Цивилёва кандидатом в губернаторы Кузбасса. выборы, губернаторы, Единая Россия, Кемерово, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕдинороссы выдвинули Цивилёва кандидатом в губернаторы Кузбасса

    Единороссы выдвинули Цивилёва кандидатом в губернаторы Кузбасса

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    Единороссы выдвинули Цивилёва кандидатом в губернаторы Кузбасса

    Единороссы выдвинули Цивилёва кандидатом в губернаторы Кузбасса

      Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Кузбасса Сергея Цивилёва для участия в выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. За руководителя региона отдало голоса большинство участников партийной конференции — 185 человек.

      Сам Цивилёв — беспартийный. Свое выдвижение от «Единая Россия» он объясняет тем, что на посту губернатора ему необходима поддержка от серьезной политической силы. Цивилёв признался, что в предвыборный отпуск уходить не планирует.

      Сергей Цивилёв, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Я уже занимаюсь реальной деятельностью в Кузбассе. На мне большая ответственность за регион и перед его жителями, поэтому я принял решение, что буду работать, не заниматься агитацией, а буду работать на благо Кузбасса и его жителей».

      Цивилёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, после того, как прежний глава области Аман Тулеев ушел в отставку по собственному желанию.

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