Джефф Монсон решил сделать Россию «насколько возможно великой»

Легендарный американский боец смешанных единоборств, многократный чемпион мира по
джиу-джитсу и грэпплингу Джефф Монсон после получения российского паспорта сообщил о своих политических амбициях. Спортсмен решил стать членом парламента Красногорска и заняться спортивными и социальными вопросами.
Паспорт РФ Монсон получил на прошлой неделе, 12 июня, когда страна праздновала День России, а уже сегодня спортсмен заявил о том, что хочет сделать Россию «настолько великой, насколько это возможно».
Джефф Монсон, спортсмен: «В российском правительстве есть коррупция, в американском правительстве есть коррупция. Она есть везде. И, конечно, я хочу бороться с ней. В России я буду делать вещи, которые умею лучше всего — я буду работать в спорте, буду заниматься социальными вопросами. В России я чувствую себя как дома, я хочу сделать страну настолько великой, насколько возможно. Думаю, лучший способ бороться с коррупцией — это не быть ее частью, работать с детьми, и подавать им правильный пример».
Джефф Монсон заявил, что готов к сотрудничеству с движением «Юнармия».
Джефф Монсон: «Буду счастлив посещать военные части в России, буду рад посетить движение „Юнармия“, обучить детей боевым искусствам. Спорт очень многое дал мне в жизни, и сейчас я хочу передавать свой опыт».
Монсон признался, что в Соединенных Штатах осталось многое, что заставляет его скучать, ведь у него там друзья, семья и двое детей. По словам спортсмена, родных и знакомых он старается навещать регулярно, учит русский язык и с дочерью говорит только по-русски, передает РИА Новости.
Джефф Монсон, спортсмен: «В российском правительстве есть коррупция, в американском правительстве есть коррупция. Она есть везде. И, конечно, я хочу бороться с ней. В России я буду делать вещи, которые умею лучше всего — я буду работать в спорте, буду заниматься социальными вопросами. В России я чувствую себя как дома, я хочу сделать страну настолько великой, насколько возможно. Думаю, лучший способ бороться с коррупцией — это не быть ее частью, работать с детьми, и подавать им правильный пример».
Джефф Монсон заявил, что готов к сотрудничеству с движением «Юнармия».
Джефф Монсон: «Буду счастлив посещать военные части в России, буду рад посетить движение „Юнармия“, обучить детей боевым искусствам. Спорт очень многое дал мне в жизни, и сейчас я хочу передавать свой опыт».
Монсон признался, что в Соединенных Штатах осталось многое, что заставляет его скучать, ведь у него там друзья, семья и двое детей. По словам спортсмена, родных и знакомых он старается навещать регулярно, учит русский язык и с дочерью говорит только по-русски, передает РИА Новости.
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