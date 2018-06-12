    Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт

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    Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт

    Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт

    Знаменитый спортсмен Джефф Монсон, выступающий в смешанных единоборствах, получил российский паспорт.

    Церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла в парке «Патриот» в Красногорске, передает «Интерфакс». Боец ММА получил документ из рук губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

    Российское гражданство спортсмену было предоставлено 29 мая по указу президента Владимира Путина.

    Монсон решил отказаться от американского паспорта. В Красногорске он открыл школу единоборств, а также заявил о планах построить политическую карьеру в России. Он намерен стать подмосковным депутатом, а в будущем — работать в Госдуме.

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