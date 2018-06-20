СМИ: тренера сборной Египта уволят после ЧМ-2018

Египетская футбольная ассоциация решила отправить в отставку главного тренера национальной сборной — аргентинского специалиста Эктора Купера.
По информации газеты El Watan News, Египетская футбольная ассоциация согласилась с отставкой Эктора Купера и штаба национальной сборной в полном составе после последнего матча в рамках чемпионата мира, в котором египтяне сразятся со сборной Саудовской Аравии. Встреча состоится 25 июня в Волгограде.
Ранее сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Предыдущий матч — со сборной Уругвая — тоже завершился не в пользу египтян. Они проиграли со счетом 0:1.
Ранее сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Предыдущий матч — со сборной Уругвая — тоже завершился не в пользу египтян. Они проиграли со счетом 0:1.
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