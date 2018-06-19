У «Лахта Центра» самодемонтировались башенные краны

Умные краны, задействованные на стройке «Лахта Центра», разобрали себя самостоятельно. Сегодня свой пост у стен самого высокого здания Европы покинула последняя грузоподъемная машина.
Работа выполнена с опережением графика. Демонтировать башенные краны планировали к полуфиналу чемпионата мира. Пока без стальных конструкций небоскреб выглядит непривычно, зато имеет завершенный архитектурный облик.
Руководители проекта надеются, что новый вид башни, который отлично просматривается со стадиона на Крестовском острове, вдохновит нашу сборную на победу в матче с Египтом.
Напомним, что небоскреб «Лахта Центр» строили четыре саморазбираемых крана. Пиковая высота крана, устанавливавшего шпиль, достигала более 479 метров.
Руководители проекта надеются, что новый вид башни, который отлично просматривается со стадиона на Крестовском острове, вдохновит нашу сборную на победу в матче с Египтом.
Напомним, что небоскреб «Лахта Центр» строили четыре саморазбираемых крана. Пиковая высота крана, устанавливавшего шпиль, достигала более 479 метров.
Комментарии