Небоскреб «Лахта Центр» в Петербурге достиг финальной отметки в 462 метра

Первый небоскреб в Петербурге «Лахта Центр» дорос до своей окончательной высоты — 462 метра. Здание официально признано самым высоким в Европе. Уже установлен шпиль и зажглись авиационные огни. Кстати, располагаться в башне будет не только штаб-квартира «Газпрома». В планах — смотровая площадка, рестораны, планетарий и выставочный центр.

Создатели «Лахта Центра», судя по кадрам с коптера, эффектно взяли заоблачную высоту. Финальная конструкция здания устремляется ввысь. Уже немного обледеневший шпиль с авиационными огнями наконец венчает небоскреб. Судя по порывам ветра, у монтажников особенно сложный день. Но даже на такой высоте работает строительный кран, обходятся без вертолетчиков. Высшего пилотажа проект уникального небоскреба потребовал от всей международной команды инженеров, строителей, дизайнеров.



Сергей Никифоров, главный инженер «Лахта Центра»: «Мы закрепили очень важный последний конструктивный элемент здания башни. Форма здания у нас как будто завинчивается. Стеклянная основа завинчивается до самой верхней точки в 462 метра, и это рекорд для Европы».



Башня росла по уровню в неделю. 87 этажей — это не единственный рекорд. Еще один установили по объему единовременно залитого бетона в монолитную плиту фундамента.



Елена Илюхина, генеральный директор МФЦ «Лахта Центр»: «„Лахта Центр“ — это технологическое чудо, те решения, которые были применены здесь, были применены впервые, а теперь и на других объектах применяются, начиная от „умного“ фасада и заканчивая системой пожарной безопасности. Весь проект инновационен и технологичен».



Получается, это не офис из стекла и бетона. Строят очень «умный» дом — из композитных материалов со сложнейшей программной начинкой. Высокоскоростные лифты — некоторые из них двухэтажные — будут не только потреблять энергию, но и вырабатывать. По уровню экологичности и энергосбережения здание уже получило наивысшую оценку. Стремясь все выше и выше, авторы «Лахта Центра» создали, по сути, новый ориентир для мировых высотных мегастроек.



И главное — там разместится не только штаб-квартира «Газпрома». Выставочный атриум, планетарий, фитнес-центр и, конечно, смотровая площадка в «Лахта Центре» откроются для всех желающих. Это будет новый центр притяжения с видом, который был доступен до этого только людям в самолетах и птицам.



Подробности — в видеоматериале.