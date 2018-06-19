Проверка законности отстранения Януковича: чем грозят действия Порошенко

На фоне очередной волны социальных протестов на Украине обсуждают политический трюк Петра Порошенко. Он пытается оспорить в Конституционном суде закон, который сам же и подписывал, — о лишении своего свергнутого предшественника Виктора Януковича статуса президента. Юридический процесс был запущен еще три года назад, и никакого вердикта до сих пор нет.
История, которую раскопали украинские журналисты, очень точно характеризует исключительную политическую гибкость президента Порошенко. Получается, одной рукой он подписывал заведомо неправомочные акты, а другой отправлял их в конституционный суд Украины, отмечая: подписанный мною закон противоречит сразу нескольким статьям основного закона страны.
Согласно конституции, поскольку импичмента не было, Янукович до сих пор формально остается главой Украины. После государственного переворота украинские депутаты трудились не покладая рук, задним числом оправдывая действия Майдана.
Закон о лишении Януковича звания и статуса президента Рада приняла 4 февраля 2015 года, через год после так называемой революции гидности. Он краток как выстрел: первая строка — лишить, вторая — привести в исполнение. Но Порошенко пять месяцев его не подписывал и завизировал лишь под давлением радикальных политиков. И тут же, через два дня, перекинул ответственность на головы конституционных судей.
Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ: «Безусловно, Порошенко хитер. Он сделал три года назад закладочку на всякий случай. Потому что ни один Конституционный суд в здравом уме и твердой памяти не может признать отрешение президента поперек конституции законным. Но при этом у них сделано так, очень правильно — время рассмотрения не лимитируется. И вот он рассматривает, рассматривает или, как говорят на Украине, тягает як собака фуфайку».
Суд собрался для обсуждения этого запроса один раз — осенью 2016-го, а потом объявил о рассмотрении дела в закрытом режиме, решение так и не принято. Но сейчас эта история всплыла в украинской прессе. Она шумит: Порошенко хочет признать незаконным лишение Януковича звания президента, но, разумеется, не для того, чтобы вернуть ему трон, а чтобы обезопасить себя и чтобы с ним история не повторилась. Но последствия, если Конституционный суд когда-нибудь удовлетворит запрос президента, будут очень серьезными.
Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады: «Вот они тогда распечатают ящик Пандоры. Потому что следующим шагом уже новой власти будет признание всех решение февраля неконституционными и подтверждение государственного переворота».
Конечно, Порошенко, как никто другой знает всю подноготную Майдана. Но стараясь прикрыть тылы, переложить ответственность за переворот на парламент и конституционный суд, он подложил под основы нынешней украинской псевдогосударственности не то чтобы «закладочку», а целый фугас.
Согласно конституции, поскольку импичмента не было, Янукович до сих пор формально остается главой Украины. После государственного переворота украинские депутаты трудились не покладая рук, задним числом оправдывая действия Майдана.
Закон о лишении Януковича звания и статуса президента Рада приняла 4 февраля 2015 года, через год после так называемой революции гидности. Он краток как выстрел: первая строка — лишить, вторая — привести в исполнение. Но Порошенко пять месяцев его не подписывал и завизировал лишь под давлением радикальных политиков. И тут же, через два дня, перекинул ответственность на головы конституционных судей.
Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ: «Безусловно, Порошенко хитер. Он сделал три года назад закладочку на всякий случай. Потому что ни один Конституционный суд в здравом уме и твердой памяти не может признать отрешение президента поперек конституции законным. Но при этом у них сделано так, очень правильно — время рассмотрения не лимитируется. И вот он рассматривает, рассматривает или, как говорят на Украине, тягает як собака фуфайку».
Суд собрался для обсуждения этого запроса один раз — осенью 2016-го, а потом объявил о рассмотрении дела в закрытом режиме, решение так и не принято. Но сейчас эта история всплыла в украинской прессе. Она шумит: Порошенко хочет признать незаконным лишение Януковича звания президента, но, разумеется, не для того, чтобы вернуть ему трон, а чтобы обезопасить себя и чтобы с ним история не повторилась. Но последствия, если Конституционный суд когда-нибудь удовлетворит запрос президента, будут очень серьезными.
Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады: «Вот они тогда распечатают ящик Пандоры. Потому что следующим шагом уже новой власти будет признание всех решение февраля неконституционными и подтверждение государственного переворота».
Конечно, Порошенко, как никто другой знает всю подноготную Майдана. Но стараясь прикрыть тылы, переложить ответственность за переворот на парламент и конституционный суд, он подложил под основы нынешней украинской псевдогосударственности не то чтобы «закладочку», а целый фугас.
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